Millonaria estafa con venta de loteo que no existe: recaudaron $80 millones

Loteo que nunca existió

Desde el año 2019, según se tiene conocimiento, un grupo inmobiliario conformado por al menos dos hermanos de la ciudad de Santa Fe, simuló un loteo en jurisdicción de la vecina localidad de Sauce Viejo vendiendo los distintos terrenos que están ubicados en Ruta Nacional 11 y la intersección con Calle 18, un predio que no está autorizado para la construcción de viviendas residenciales, cercano al parque industrial de la vecina ciudad. Según se presume los estafados serían alrededor de 40 personas.El abogado Ricardo Veglia, representante de C. C., uno de los estafados que hace tres años adquirió dos lotes por medio de la inmobiliaria santafesina y contó de qué se trata la estafa, cómo comenzó y en qué estado está la investigación a cargo de la fiscal Bárbara Hilera.Según lo que relató el letrado, la víctima "le entregó a la inmobiliaria en aquel entonces $350.000 y acordó un plan de pago de 12 cuotas de $17.500 por medio de la firma de un boleto de compraventa. C. C. pagó las cuotas durante un año hasta saldar lo acordado y luego contrató a una empresa de viviendas prefabricadas para instalarla en uno de los lotes supuestamente adquiridos y ahí se dieron cuenta que se trataba de una estafa porque al querer escriturar, los corredores inmobiliarios no eran dueños de los terrenos y el propietario original aseguró que nunca realizó la venta de esos terrenos". "Mi cliente perdió no solo el dinero por el cual pagó estos supuestos lotes, sino también la vivienda que iba a instalar en el lugar. Los empresarios fueron intimados y nunca respondieron. Es más, perdieron contacto con la compradora”, destacó Veglia aAgregó: “Las estafas comenzaron en 2019, aproximadamente y pese a que se realizaron las denuncias correspondientes y que desde la fiscalía que llevaba adelante la investigación habrían allanado la oficina de la inmobiliaria, los corredores continuaron con la venta de los terrenos. Entendemos que son casi 40 las denuncias por las mismas circunstancias contra estas personas. Hablamos de una estafa cercana a los $80.000.000".A través de diferentes intimaciones que se le realizaron a la empresa inmobiliaria en una de ellas, un pedido de informe al municipio de Sauce Viejo donde se le consultaba si en dicho lugar existía tal emprendimiento, fue que se pudo constatar que el loteo no existía y no estaba habilitado.En el escrito confirmaron que "en Ruta Nacional 11 y Calle 18 de la ciudad, no existe ningún loteo de viviendas, nunca se inició un trámite para realizarlos y que no se comenzó en ningún momento con un estudio de impacto ambiental en el lugar (lo primordial para este tipo de inversiones). Además el sitio no cuenta con calles internas de acceso, ni agua, ni luz.Actualmente las causas están en la fiscalía de Delitos Complejos bajo el mando de la fiscal Bárbara Hilera. Se espera que en los próximos días se presenten más pruebas y posibles conexiones con otras bandas similares.