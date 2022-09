Elevaron a juicio la causa por abusos a dos niñas de Lucas González

La denuncia fue realizada por los padres de las niñas en julio de 2020 y desde ese momento el acusado goza de prisión domiciliaria, sin posibilidad de acercamiento a los denunciantes. C.R.C (no se brinda el nombre de acusado para salvaguardar la identidad de las víctimas que son menores de edad), se mudó a la vivienda de un familiar en Crucesitas Tercera y allí transita sus días, incluso en su momento pidió autorización para asistir a eventos y el pasado 16 de julio se atrevió a desfilar a caballo en la celebración patronal de la ciudad.



Ahora, con la elevación a juicio, los fiscales Maite Burruchaga, Rodrigo Molina y el querellante particular Mariano Navarro, pidieron 19 años de prisión para el acusado, en una audiencia que se llevó adelante el pasado martes en los tribunales locales ante el juez Gustavo Acosta.



La querella pidió una medida cautelar por lo que el juez aplicó prisión domiciliaria, pero esto dependerá de otros factores para que tenga cumplimiento, por lo que la figura de prisión efectiva hasta tanto se produzca el juicio, podría cumplirse.



La cautelar implica la aplicación de una tobillera a C.R.C, pero hasta que esto suceda deberá permanecer alojado en calidad de detenido en la Jefatura Departamental de Nogoyá.



La tobillera deberá permanecer hasta el día del juicio, que todo indica que será en Gualeguay aunque aún no se ha confirmado fecha de la primera audiencia.



Se supo además que el abogado Mariano Navarro, querellante en la causa, pidió la prisión preventiva con cumplimiento en la Unidad Penal, pero el magistrado no dio lugar y determinó la medida de la tobillera, aunque ahora se deberá esperar a que el servicio penitenciario de la provincia provea el artefacto, por lo que deberá realizarse una nueva audiencia en caso de que no se cuente con el dispositivo.



“El magistrado atendió como válidos los riesgos procesales de entorpecimiento en la investigación y riesgo de fuga en consideración a lo elevado de la pena solicitada por la acusación pública y privada”, indica el acta de audiencia.



Sobre los abusos cometidos

En julio de 2020, los padres de dos niñas de cuatro y seis años, denunciaron que el acusado cometía abusos, llegó a besar en la boca y otras aberraciones más graves, según surge de la causa en relación a los hechos que sucedían cuando las menores se quedaban en la casa del acusado, en virtud de la relación de parentesco que los une (tío – sobrinas). Al tomar estado público la denuncia realizada, otra madre se sumó como denunciante, donde manifestó que C.R.C. había comenzado un intento de acercamiento a su hija de catorce años que conoció en un evento social. La siguió a la salida de la escuela y envió whatsapp intimidatorios a la menor, los que fueron aportados a la justicia en su momento. (Fuente: Paralelo 32)