Dos jóvenes se intentaron agredir con cuchillos: imágenes de la pelea

Vecinos del barrio La Roca en la ciudad de Concordia, grabaron videos de una pelea callejera, que ocurrió en la tarde de este domingo. En la gresca, dos jóvenes se enfrentan con cuchillos, en medio de la desesperación de los que observaban este hecho de violencia.Como si se tratara de un duelo a muerte con cuchillos, estas personas, en claro estado de ebriedad o de haber consumido algunas sustancias, se atacaron mutuamente, pero no llegaron a lastimarse.En los videos que enviaron vecinos, se observa como un hombre intenta evitar que la pelea no se volviera mortal, mientras se escucha la voz de una mujer que implora que se aleje del lugar. “Vos no te metas”, también dicen los que empuñaban cuchillos.En tanto, los sujetos armados con cuchillos, se alientan a atacar. “Mirá que de vas a quedar sin un dedo”, afirma uno. Mientras que el otro señala: “te doy ventaja, vení pinchame, pero ojo porque esta está afilada”, señala el otro.Finalmente, una joven mujer logra que uno de los violentos abandone el duelo, retirándolo del lugar.Según datos recogidos por un cronista de, una de estas personas fue quien, en noviembre del 2021, hirió a un policía que intento detenerlo cuando estaba robando en un galpón, y el funcionario se defendió disparando contra su agresor en una de sus piernas.