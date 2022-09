Creen que a la mujer descuartizada y quemada la mataron de un golpe en la cabeza

Policiales Sacó a pasear al perro y la encontraron descuartizada en la casa de un vecino

, mientras que los tres aprehendidos por el caso serán indagados mañana por la fiscal de la causa, informaron hoy fuentes judiciales.(38), ésta presentaba unSegún las fuentes, los peritos creen quePor ahora siguensu padre jubilado, llamado Carlos Rubén (69); y su madre Liliana Esther Sánchez (64), quien trabaja como empleada de una farmacia.Una fuente judicial explicó aque la fiscal Ana Laura Brizuela, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Zárate-Campana, ya pidió a la Justicia de Garantías la detención formal de los tres, en principio, con la misma imputación para todos, aunque esto puede variar.Luego de que el juez resuelva, la fiscal tiene previsto indagarlos mañana, añadió el vocero consultado, quien aclaró que, por el momento, todo indica que no hay más implicados.A su vez, los peritos continuaban con el análisis de unos 100 sobres con evidencias levantadas en la escena del hallazgo y otros sitios de interés para la pesquisa; así también como la descarga del contenido de los teléfonos celulares de los acusados.En ese sentido, los expertos utilizan el sistema UFED (Universal Forensic Extraction Device, en inglés) para analizar dichos dispositivos.Uno de los objetivos de los pesquisas es determinarEl hecho fue descubierto ayer por la mañana, en una casa ubicada en Moreno y Alberdi, en Campana, tras un allanamiento realizado en el marco de la búsqueda de Abbondanza, quien había sido vista con vida por última vez por su hija alrededor de las 17.30 del viernes, cuando sacó a pasear a su perro.La adolescente se retiró a lo de su novio tras haber ido al colegio y regresó cerca de las 22.30, pero vio que su mamá no había regresado, que el perro tampoco estaba y que la casa se encontraba tal cual había quedado de la tarde.Inclusive, el teléfono celular de Abbondanza que la mujer había dejado en su casa tenía varias notificaciones de las personas que quisieron comunicarse con ella.Ante esa situación, la adolescente llamó a su padre, quien estaba separado de Abbondanza desde hacía unos años, porque le pareció raro que no había vuelto.La búsqueda comenzó por el vecindario, pero nadie sabía nada y, luego de preguntarles a otros familiares y de haber recorrido los hospitales, a la medianoche fueron a la comisaría local para realizar una denuncia por "averiguación de paradero".Personal policial continuó la pesquisa a través de las cámaras municipales, pero ninguna de ellas captó nada.

Por su parte, la fiscal Brizuela dispuso revisar las cámaras particulares y una de ellas tomó"Tenemos cámaras que muestran que", precisó aun vocero encargado de la pesquisa.Además, a las cuatro de la mañana salió con el perro de la mujer como si saliera a pasearlo y volvió a la casa, situación que ocurrió nuevamente pero esta vez el animal ya no tenía el pretal puesto.La Policía encontró el pretal, la correa y la ropa de la mujer ensangrentada en un terreno baldío ubicado a dos cuadras de la vivienda, mientras que el perro fue hallado suelto a las 5 de la madrugada.Los efectivos también revisaron los tachos de basura de la cuadra y hallaron una bolsa similar a las que había dentro del inmueble conCon esos datos, la fiscal dispuso un allanamiento de urgencia en la casa del sospechoso y los restos quemados de la mujer fueron encontrados en la parrilla ubicada en la terraza."En el terreno hay dos casas separadas y presumimos que el hecho ocurrió en la de atrás que estaba desocupada, en una habitación que estaba completamente limpia de manera reciente", añadió otro vocero y agregó:Tras el hallazgo, los efectivos aprehendieron a Chimineli y a sus padres.En tanto, amigos y vecinos marcharon ayer por la tarde en la plaza Eduardo Costa de Campana y con aplausos pedían "justicia" por el crimen.