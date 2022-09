“Fue una tragedia”, lamentó pescador que rescató a ocupantes de lancha hundida

Policiales Un desaparecido y un bebé en grave estado por lancha que se dio vuelta campana

Una lancha que trasladaba a 11 personas por el río Coronda se hundió el viernes por la noche a causa de motivos que son materia de investigación. A raíz del hecho, un hombre de 60 años sigue sin aparecer y es buscado intensamente por personal de Prefectura Naval Argentina (PNA). Además, un bebé de un año y nueve meses continúa internado en grave estado en el hospital de niños Orlando Alassia.que se enteró de la situación a raíz de los gritos de pedidos de auxilio. “Apenas escuché, agarré mi lancha, la pala (remo) y me fui a buscarlos”.“Fue una locura, una tragedia. Fue lo más loco que he hecho en toda mi vida”, reconoció el lugareño y precisó cuál era la escena con la que se encontró: “Cuando llegué, estaba la gente toda mojada, sin salvavidas y la lancha hundida. Al primero que saqué fue al nene más chico. Se lo entregué a Prefectura para que lo trasladen lo más rápido posible”.Según el baqueano, “estaban desesperados y mojados, pero me pedían por favor que salve al nenito. Al hombre desaparecido no lo pude encontrar y me agarró mucha desesperación”.Al ser consultado sobre su accionar frente a la situación, admitió: “Soy consciente de la gente que salvé, a todos los saqué yo”.Un hombre de 60 años es intensamente buscado por personal de Prefectura Naval Argentina en aguas del río Coronda, luego de que este viernes por la noche, la lancha en la que se trasladaba, junto a otras diez personas, se diera vuelta y los tripulantes cayeran al agua. Alrededor de las 19.30 de este sábado, los buzos y el personal de Prefectura suspendieron la búsqueda debido a la falta de iluminación, por lo que los trabajos se retomarán este domingo, a las 7.Además, un bebé de un año y nueve meses continúa internado en grave estado en el hospital de niños Orlando Alassia, con asistencia respiratoria. El menor está con pronóstico reservado y, según precisaron autoridades del nosocomio, tiene las vías aéreas inferiores muy comprometidas.Los trabajos para encontrar al hombre desaparecido son llevados a cabo por personal de Prefectura, mientras que efectivos de la policía de Santa Fe son los encargados de realizar un cerco para evitar que las personas se acerquen al lugar.