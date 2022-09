Rosario: segundo doble crimen en 24 horas eleva la cifra de homicidios a 212

Foto: Gentileza La Capital

Dos hermanos fueron asesinados a tiros en la madrugada de este sábado en la zona sudoeste de Rosario, cuando se desplazaban en un Peugeot 308 blanco que, de acuerdo a la mecánica que se investiga, fue perseguido por otro auto y una moto. Se trata del segundo doble crimen en menos de 24 horas, en una ciudad que acumula 212 homicidios en lo que va del año, según datos del Observatorio de Seguridad Pública.



El auto en el que iban Daniel Maximiliano Echeverría, de 41 años, y su hermano Fernando Javier, de 39, fue seguido por varias cuadras hasta que el Peugeot 308 perdió el control, se subió a la vereda y chocó contra una pared de la esquina de Callao y Presidente Quintana. Allí, según la información que recolectó el fiscal de Homicidios Dolosos Patricio Saldutti, los hermanos se bajaron del vehículo y fueron ejecutados por sus atacantes.



En la escena del doble asesinato, personal del gabinete científico de la Agencia de Investigación Criminal incautó cinco vainas servidas calibre 9 milímetros y un trozo de latón que fueron enviados a peritar.



El doble crimen ocurrió pasada la 1 de este sábado. Los hermanos Echeverría no eran los dueños del auto. Los datos que recibieron los investigadores policiales indican que el titular del Peugeot 308 vive en la zona y les habría dado el vehículo a ellos para que lo fuesen a guardar a una cochera.



Entre las primeras informaciones que llegaron a manos del fiscal, las víctimas figuraban en el registro policial por delitos menores y aparentemente estaban afiliadas al Sindicato de Camioneros.



Los familiares de los hermanos fueron citados a brindar declaración testimonial este sábado en el Centro de Justicia Penal, para avanzar en la determinación de un posible móvil.



El mismo fiscal que tiene que investigar este caso, tiene a su cargo cinco crímenes de las últimas 48 horas. Es porque el jueves por la noche fue acribillada de ocho tiros una joven de 22 años en Génova y Chaco, en barrio Empalme Graneros de la zona noroeste de Rosario, y este viernes por la mañana hubo un doble femicidio, en el que fueron asesinadas dos mujeres de 19 y 33 años en el interior de una precaria casa situada en barrio Nuevo Alberdi, en la zona norte de Rosario.



El crimen del jueves pasado en Génova y Chaco tuvo como víctima a Ludmila Loreley Orellana. El fiscal Saldutti informó este viernes en conferencia de prensa que el hecho quedó “completamente filmado” por cámaras de videovigilancia de la zona. Agregó que la mujer estaba parada en la esquina, fue abordada por dos ocupantes de una moto, con quienes mantuvo diálogo y posteriormente uno se bajó del vehículo y la mató.



Como dato, el fiscal añadió que la pareja de Orellana está preso y señaló que no descarta ninguna línea investigativa.



En tanto, el doble femicidio de Nuevo Alberdi, ocurrió a las 6.30 de este viernes en Luzarriaga al 2400. Carla Cabaña, de 33 años, y Magalí Páez, de 19, fueron ejecutadas de un tiro en la cabeza cada una dentro de un pequeño domicilio en el que también estaban los cuatro hijos chicos de Carla.

Después del brutal ataque, familiares de “Magui” Páez contaron que la joven estaba viviendo de forma temporal en la casa de Carla, ya que se había distanciado de su novio, con quien convivía y mantenía una relación conflictiva.



“Por lo que me dicen los criminalistas, los disparos fueron a corta o media distancia, dentro de la vivienda. En el lugar había tres vainas servidas calibre 9 milímetros y ambas tienen un impacto en la cabeza. El lugar es muy chiquito. No sabemos si había posibilidad de defensa o de huida. El inmueble tiene cocina con una cama, y una habitación que es la de los nenes. Había droga, pero veremos si tiene relación con el hecho”, concluyó Saldutti.



Infobae.