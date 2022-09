Mensajes en el celular del cuarto detenido: “Yo le di un 22 corto”

Policiales Mensajes en el celular del líder de Banda de los Copitos en relación al ataque

Diálogos impactantes



Pedido de nulidad



Los copos



La absurda explicación



El grupo que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner tenía una segunda arma preparada para cometer el magnicidio, una pistola calibre 22, que finalmente no se utilizó.Pertenecía a Gabriel Carrizo, el cuarto detenido que fue indagado este viernes e imputado por intervenir "de forma activa en la planificación" el crimen, algo que buscó negar ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo pese a la contundencia de la prueba que le mostraron, en especial conversaciones donde dice: ".", en alusión a Fernando Sabag Montiel, que llevó una Bersa calibre 32 apta para disparar con cinco balas pero ninguna de las cuales ingresó a la recámara.o"; "Mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional Andrea... Estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo andaba bien", son otras de las frases que aparecen en los chats de Carrizo. Para defenderse argumentó que eran conversaciones en broma que tenía con su hermanastra.Por la prueba que le exhiben a Carrizo en la indagatoria queda claro que él le había entregado un arma calibre 22 a Brenda Uliarte y que habían acordado el asesinato para la semana siguiente. Pero ella y su pareja parecen haber cambiado de planes. Cuando se entera de la detención de Sabag Montiel el 1 de septiembre por la noche mantiene este intercambio:En otra conversación Carrizo dice: "". En efecto, fueron a ese canal, que tenía las imágenes de ella y otros compañeros vendiendo copos de azúcar y protestando contra el gobierno en distintas circunstancias, pero no los atendieron.El 2 de septiembre a la madrugada Carrizo y Brenda coincidirían en Barracas, donde él tenía un galpón donde solía juntarse el grupo. La geolocalización de los celulares muestran esa coincidencia. Todo indica que allí descartaron el arma en cuestión, detallaAl día siguiente fueron a Telefé y dieron una entrevista en la que Carrizo y Uliarte son los que hablan, aunque otros cuatro del grupo están con ellos. Ella, que se asume como novia de Sabag Montiel, con la cabeza cubierta por un gorro negro que le tapa toda la melena rojiza y envuelta en un tapado de piel, dice que no tenía noción de que él tenía un arma y menos que podía hacer algo como intentar matar a Cristina.El defensor de Carrizo pidió al comienzo de la indagatoria que el contenido de su celular --por cierto de enorme relevancia-- no sea utilizado como prueba e hizo un planteo de nulidad. Cuando el hombre entregó el aparato al juzgado, dijo el defensor, lo hizo como testigo y bajo juramento de decir la verdad, entonces no le quedaba otra opción que dárselo al juzgado y decir su clave. En el rechazo presentado por el fiscal Rívolo, recapitula cómo fue la presentación como testigo y asegura que nada de lo que dijo en ese entonces fue autoincriminatorio y que tampoco fue obligado a nada ni hubo coerción para que entregara el teléfono. La nulidad solo podría existir si se violara el derecho de defensa o algún otro.Carrizo declaró que vive de la venta de algodón de azúcar, que trabajó en una época para otros y hace cuatro años tiene su "carrito". Dice que un día de mucha venta puede ganar entre 12.000 y 15.000 pesos, pero un día de lluvia, nada. A Brenda y Sabag, según relató, los conoció en una fiesta que él mismo organizó, y que ubicó temporalmente "hace dos o tres meses"."Después vino esto que pasó. Salió por la tele Nando. Yo me entero por Miguel. Estábamos todos reunidos, Leo, Lucas, Checho, Miguel y yo. Estábamos ahí los cinco y me dice Miguel, mirá quisieron matar a Cristina y yo les dije bah, que se yo y ahí me muestra en el celular donde estaba la cara de Nando. Prendimos la tele y era Nando", declaró desentendiéndose completamente del asunto. "Fue una mezcla de emociones, fue raro", expresó. Según su versión, le dijo a Miguel que la llamara a Brenda. El también habló con ella. "Le pregunté si era verdad esto y me dice que sí que fue Nana (Nando). En ese momento empiezo a ver por la tele que la escrachaban a ella", declaró.Dijo que se preocupó porque hablaban de "los copitos" y aparecían las entrevistas televisivas previas. Que empezó a temer por su negocio: "fuimos a Crónica a la una de la mañana y no nos dieron bola y le reproché al que estaba adelante que dejen de hablar del tema de los copos". A ese canal fueron sin Brenda, dijo, pero después se vieron. El relato sigue la línea de lo que dijeron en Telefé después --donde dice que fue convocada ella--: que recibían amenazas por las redes, que ella decía que llevaba dos días sin ver a Sabag y ni sabía del arma.estuvieron parte en su casa en la calle Montes de Oca y luego en otros lugares. Hasta dijo que Brenda tuvo una infección urinaria y la llevaron a dos hospitales en el interín. Cuando la detuvieron ya estaba sola. El relató que seguía las noticias por los medios y que niega haber hecho inteligencia previa, que estaba vendiendo copos en Tigre y que al final le pidió alojamiento a una amiga, porque temía que lo atacaran. Terminó detenido cuando fue a buscar su celular al juzgado.Además de los chats con su hermanastra Carrizo tiene otros en el mismo tenor, donde hablaba del plan de magnicidio y de que él había aportado un arma. ¿Qué dijo? "Le estaba haciendo una joda a mi hermanastra, voy a parecer un gil, le estaba haciendo creer que era parte de esto, no fue real, no estaba vinculado con Brenda ni con Nando y ahora entiendo por qué estuve en el calabozo, por esa m…. que dije, les juro que fue mentira. Me la mandé hacer con esa joda, yo siempre jodo así". Al hermanastro le dijo algo similar, y era porque quería "hacer show, no era en serio, no existe esa arma, no hay nada". Ahí se largó a llorar. Le mostraron el arma que intentó accionar Sabag y dijo que sólo la había visto en la tele.o, la cual finalmente no fue la empleada para concretar el delito planificado..." También se le imputa la falsificación y venta de certificados truchos de discapacidad. Hasta ahora fueron procesados Brenda y Sabag por delitos que pueden llevar a penas altas, de 15 a 18 años de prisión.