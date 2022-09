Detuvieron a seis policías en Chaco, acusados de cobrar una coima de 400.000

Un comerciante de Chaco denunció que fue abordado por un grupo de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), cuando circulaba en su vehículo y, al identificar que llevaba ropa sin declarar, le pidieron - según la presentación - una coima de 400.000 pesos. Tras radicar la denuncia, los seis integrantes de la fuerza señalados fueron aprehendidos y se les secuestraron elementos de interés para la causa.



El caso ocurrió el pasado 2 de septiembre en Resistencia, la capital de la provincia de Chaco. El damnificado recordó que ese día circulaba en auto junto a su esposa e hijo por la ruta 16. En ese momento, desde un auto de civil le gritaron “alto, Policía Federal” y él se detuvo a un costado.



En la inspección detectaron que llevaba ropa sin sello aduanero, de manera que los policías le exigieron una coima de 400.000 pesos a cambio de no ser denunciado. Dado que no contaba con ese monto, el hombre indicó que les ofreció un equipo de música que tenía en el auto, pero ellos se negaron y bajo amenaza de arma, lo acompañaron hasta un domicilio para obtener el dinero.



La víctima denunció que los policías también se quedaron con parte de la ropa sin sello aduanero y un televisor Smart de 49 pulgadas. Luego de receptar la denuncia, el fiscal federal Patricio Sabadini comenzó a investigar y solicitó una serie de allanamientos.



Fuentes judiciales informaron que ya tuvieron lugar ocho procedimientos ordenados por la jueza federal Zunilda Niremperger y a raíz de los mismos se detuvo a los seis policías involucrados en la causa. En diálogo con Ciudad TV Contenidos, explicó que el vecino “habría sido interceptado en jurisdicción de Saénz Peña y le solicitaron determinada una suma de dinero que el mismo no contaba consigo, por lo tanto luego de coaccionarlo decidieron conducirlo hasta su domicilio”.



Durante los allanamientos, se secuestraron distintos elementos que resultan de interés para la causa, entre ellos teléfonos, documentos y un arma sin registrar que se encontraba en la delegación policial. Los elementos serán analizados y se investigará si el grupo de efectivos estaban relacionados a otros hechos delictivos bajo un mismo modus operandi.



Niremperger informó que los policías quedaron imputados por “privación ilegal de la libertad, allanamiento ilegal, incumplimiento de los deberes de funcionario y robo agravado por la calidad de funcionario”.



Más allá del testimonio del denunciante y los elementos encontrados en los allanamientos, una prueba que resulta fundamental en la causa, es el video de una cámara de seguridad. La grabación corresponde al ingreso al barrio donde reside la víctima y una secuencia compromete a los efectivos.



En el video registrado se observa el momento en que el comerciante llega en su auto y detrás ingresa el móvil policial de la PFA, número 8015 de la delegación de Sáenz Peña. Además de detectarse el vehículo, el video permitió identificar que la camioneta policial estaba conducida por el sargento Jorge Osicka y acompañado por el cabo Rolando Villalba.



Un hecho de características similares ocurrió días atrás en Mendoza, donde se detuvo al comisario Dino Enzo Rossignoli, jefe de la Delegación Mendoza de la Policía Federal, acusado de haber cobrado coimas para permitir el funcionamiento de “cuevas” para la venta ilegal de moneda extranjera.



Por medio de un comunicado, la PFA confirmó que Rossignoli fue apartado de la institución y además de allanar su vivienda, se realizó el mismo operativo en algunos comercios. Como resultado, dos propietarios de joyerías céntricas, identificados por la Policía como E.B. y N.B., fueron detenidos y acusados de evasión fiscal y lavado de dinero.