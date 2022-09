Alumnos denuncian que compañera “gastó $1.000.0000” de la fiesta de egresados

El último año para los estudiantes de la secundaria es el más esperado y la ilusión de los jóvenes es celebrar ese momento con una gran cena o fiesta. Algo que para los alumnos del Ipem 400, de barrio 1° de Mayo de Córdoba, fue derribado luego de que una compañera del curso robara la plata recaudada para la cena de egresados.



Según relataron los estudiantes, durante toda la primera parte del año habían realizado rifas y "ferias de platos" para juntar dinero para lo que sería la cena de egresados a fin de año. Con todo lo hecho habían llegado a recaudar casi un millón de pesos.



Al consultarles a las autoridades del colegio sobre la posibilidad de que guarden el dinero en la institución, la respuesta fue negativa ya que no se podían hacer responsables de un monto tan elevado.



Al llegar septiembre, el grupo de alumnos especuló con que era el momento indicado para empezar a buscar un salón y alquilarlo para fin de año. Sin embargo, la chica que debía cuidar el millón de pesos, buscaba excusas para no entregarlo. “Cuando fuimos a buscar el dinero empezó con evasivas. Primero no estaba en su casa y luego comenzó a usar excusas, a meter trabas”, especificó una estudiante en diálogo con Eldoce Tv.



La vocera del grupo estimó que la recaudación se acercaba mucho a ese elevado monto ($1.000.000), y al pasar los días y no lograr reservar el salón que habían elegido, decidieron “hacer algo por el grupo, entre todos” con la plata, pero el dinero no aparecía y su custodia seguía “poniendo evasivas”.



Caída la segunda opción, eligieron dividir lo recaudado en partes iguales y repartirlo, pero la negativa de la joven responsable de los fondos lo imposibilitó también. Cansados, la fueron a buscar porque creen que “la gastó”, según dijo la alumna que habló ante los medios.



Sin embargo, la joven solo atinó a pedir ayuda con sus mejores amigas y les envió un mensaje: “No tengo la plata. Por favor ayudame. Les juro que les puedo explicar”. A pesar de ello, los estudiantes advirtieron que van a realizar una denuncia formal y piensan recaudar otra vez el dinero para poder terminar el año con un festejo.