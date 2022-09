Dos camiones chocaron en el acceso a Concepción del Uruguay

Foto: Choque de camiones en La Histórica Crédito: La Pirámide

Dos transportes de carca colisionaron este viernes en horas de la mañana en el Acceso Uncal, a la altura de calle 12 del Norte, de Concepción del Uruguay.



Se trató de un camión marca Fiat Iveco, modelo 150N, que era conducido en dirección al norte por su dueño de apellido Escobar que iba cargado con troncos de pino que llevaban al Puerto.



Según el relato de esta persona, sorpresivamente se le vino directo a su camión otro transporte que transitaba en sentido contrario, tratándose de Mercedes Benz, modelo L1215/42, de color blanco, de la empresa Gas Areco, que era conducido por un hombre de 38 años, domiciliado en Barrio 96 Viviendas, el cual iba cargado con garrafas y tubos de gas envasado.



La imprevista trayectoria del Mercedes, no dio oportunidad al conductor del Iveco para evitar el choque, quedando el camión con troncos a punto de volcar y el Mercedes con serios daños frontales.



“Si chocábamos de frente no se cómo hubiera terminado esto. Me dijo que se le trabó la dirección”, señaló Escobar al sitio 03442.



Afortunadamente no hubo lesionados, ni terceros involucrados, interviniendo en el lugar, personal de la Comisaría Tercera y la División Tránsito de la Municipalidad, con tránsito asistido hasta culminar las pericias.