Jurado popular juzgará a acusados por el crimen de Gonzalo Calleja

Exequiel Morato

Francisco Giménez

El hecho

Se realizó la audiencia de remisión de la causa a juicio por el crimen de Gonzalo Calleja, el joven que fue asesinado en julio de 2021.Al respecto, uno de los abogados querellantes, Damián Pettenati, explicó a Elonce que “la audiencia es de suma importancia ya que la jueza analizó la presentación del caso que hizo la acusación pública y la querella".Cabe destacar que la causa tiene dos imputados:es el más comprometido, yen menor medida ya que sería quien lo acompañó en el plan criminal de robar y matar a Calleja.“Se debe resolver para disponer la elevación de esta causa a juicio por jurados”, manifestó Pettenati al destacar que en la audiencia estuvieron presentes los padres de Gonzalo: “Es la primera audiencia que pueden presenciar”, señaló.En tanto, el abogado, Iván Vernengo, sostuvo que “las pruebas reunidas son enormes en esta causa”. Al consultarle dicha evidencia, sostuvo que “fue una tarea muy ardua y todo se fue reconstruyendo a partir de testimonios de familiares, allegados y luego con otras pruebas”.En este sentido, hizo mención a que “”.“Es una causa compleja y a pesar de ello se avanzó bastante rápido y, y explicó que “primero mataron a Gonzalo, luego llevaron el cuerpo a un lugar lejano y posteriormente quisieron ocultar evidencia”Por su parte, el fiscal Santiago Alfieri, añadió queo, hoy se atendió a la cuestión de que si había elementos para acusar y si las pruebas y la calificante están bien determinadas”“Ahora queda la audiencia de juicios por jurados”, sostuvo Alfieri al agregar que los dos acusados podrían tener “pGonzalo Calleja llegó a inmediaciones del barrio 1° de Julio en su auto Ford Fiesta, al atardecer del 14 de julio de 2021. Estacionó en calle Suipacha y Pringles de la capital entrerriana. Se encontró con un muchacho que le venía realizando compra de dólares, pero esta vez no estaba solo. Esa noche no volvió a su casa. Su novia, sus amigos y su familia no se podían contactar con él y denunciaron su desaparición. Encontraron el auto estacionado y en la tarde del día siguiente, una persona que caminaba por calles Montiel y Juan Báez, halló el cuerpo sin vida. Se comenzaba a investigar el homicidio del joven contador que tenía 29 años.