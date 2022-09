Adolescente fue lesionada por delincuente que le robó celular “a punta de faca”

María de los Ángeles Zuniga, madrina de una adolescente de 14 años, en diálogo con Códigos, contó que los hechos ocurrieron el viernes pasado en el barrio CGT, de calles Casiano Calderón y General Domínguez de Paraná.



“Mi ahijada se encontraba en ese lugar, con tres compañeritas de la escuela, y mi nieto de tres años. Estaban tomando mate en el playón. Estaban sentados en ronda, las chicas tenían sus celulares. Eran aproximadamente las tres y media de la tarde, y había gente alrededor”, comenzó relatando la mujer.



Detalló que por el lugar “pasó un delincuente y como mi ahijada vio que se le venía acercando, escondió el celular bajo su pierna. Este sujeto se le tiró encima, empujó a mi nietito, le quiere sacar el celular de debajo de la pierna, forcejean y el delincuente, un ‘tal Tete’ Framulari saca una ‘faca’, y el corta el dedito”.



La mujer se mostró con mucha impotencia ya que según relató, esto hecho violento agravó la situación de la adolescente que “sufre de estados de pánico desde hace un año. Y ahora este sinvergüenza la cortó y el robó el celular”, dijo.



La madrina de la niña que resultó víctima detalló que luego de que una compañerita de la adolescente le avisó del hecho, “salgo y empiezo a seguir al delincuente hasta el barrio CGT, hacia el arroyo”.



Indicó que personal del 911 llega cuando ella está buscando al delincuente, y “me acercan con la nena a la comisaría sexta, en donde me dicen que vuelva más tarde porque no estaba el oficial, que estaba en otro hecho”. Personal de Investigaciones, detalló la mujer, “nos llevaron y nos tomaron la denuncia. La llevaron a la nena a Sanidad”.



La mujer detalló que un vecino le informó que el delincuente “estaba en la casa de la abuela, escondido, porque su madre lo había echado” y avisó a la policía, los que le indicaron que no podían hacer nada”. Y mostró su indignación porque “no se pudo ir al Barrio Belgrano” a sacar a este delincuente. “Estoy indignadísima con la Justicia y con los Derechos Humanos, porque no hacen nada, ahora si a mi ahijada le hubiesen pegado un puntazo con la faca, en la cabeza, en el estómago, no estaría ‘contando el cuento’”, dijo. Elonce.com.