Productor entrerriano recibió tres disparos al ser asaltado en Mercado Central

El miércoles por la mañana, Nahuel Dalmazzo, un productor citrícola de la zona de San Roque, en el departamento Federación, fue asaltado y recibió tres tiros en sus piernas. El hombre tiene un puesto en el Mercado Central de Buenos Aires y fue atacado en el sector del estacionamiento.



Los malvivientes le dispararon y se llevaron una mochila en la que tenía su computadora y documentación, también tendría dinero, aunque no se conoció la suma.



Dalmazzo, integrante de una familia vinculada a la actividad en esa zona rural de Federación, desempeña su función en el Mercado Central y en ese contexto fue víctima de un ilícito. Fue asaltado cuando subió a su camioneta para retirarse de la feria comercial.



Recibió dos disparos en una de sus piernas y un tercero en la otra. Fue operado y afortunadamente se encuentra bien de salud.



Gabriel, su hermano, comentó que “no había alcanzado a cerrar la puerta cuando llega un Gol Trend de color negro, con tres personas. Uno de ellos se baja y le pide la mochila que tenía con su notebook y los papeles que tiene todos los días para su trabajo. Le sacan la mochila y le pegan tres tiros, dos en la pierna izquierda y uno en la derecha”.



Afirmó que Nahuel, no se resistió. “Me dijo que le abrieron la puerta, les dio la mochila y le pegaron los tiros, en ningún momento se resistió ni nada”, remarcó.



Tras el asalto, quedó con su celular y pudo pedir ayuda a un colega del Mercado, luego llegó la Policía y la ambulancia que lo trasladó al hospital “Dr. Alberto Balestrini”.



A las 15 horas, ingresó a la cirugía. “Por suerte está bien, dolorido un poco en las piernas, pero está bien. Le había quedado una bala en el hueso en la pierna derecha, tuvieron que hacer la cirugía para extraer la bala”, agregó Gabriel en diálogo con Radio Chajarí .



Sobre la inseguridad a la que están expuestos, contó que unos meses atrás delincuentes ingresaron a robar en el departamento donde vive Nahuel, cerca del Mercado.



El joven productor evoluciona tras la cirugía, sigue internado y afortunadamente su salud no corre peligro. (Chajarí al Día)