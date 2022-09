Presentaron audios que proponían "infiltrarse" para matar a la Vicepresidenta

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, presentó este miércoles por la tarde una denuncia en el juzgado federal 5 de María Eugenia Capuchetti en la que aportó material sobre manifestaciones realizadas en Twitter pory que, a juicio del funcionario,Rossi acompañó las pruebas recolectadas por la AFI en el marco de la ley de inteligencia 25.520 y sus modificatorias, que facultan al organismo a presentarse ante la Justicia para velar por la seguridad nacional y el orden democrático ante la convicción de que hubo quien pretendió ponerlas en riesgo.y en la que participaron dos integrantes de esa organización,Morel, registrado en el fisco como monotributista, es quien concedió varias entrevistas radiales en los últimos días para presentarse como el principal referente de Revolución Federal; Castelli es soldado voluntario del Ejército argentino y tiene domicilio en la provincia de Santa Cruz, según lo manifestado en la presentación., en referencia a la intención de cometer un magnicidio."Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía,. . . Pero yo te juro. . . si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto pasa a la historia. Después me linchan. Pero pasa a la historia", intervino uno de los miembros de Revolución Federal.Otro tramo de la transmisión pública que fue incluido como prueba muestra que uno de los participantes "tiene conocimiento del domicilio del diputado nacional e hijo de la señora vicepresidenta, Máximo Kirchner", según la denuncia interpuesta el juzgado de Comodoro Py que investiga el intento de asesinato de Fernández de Kirchner.De acuerdo a la desgrabación que la AFI adjuntó como material de prueba,Los dos integrantes de la organización antikirchnerista que organizó intervenciones violentas de acción directa contra el oficialismo y que instaló guillotinas y horcas en las manifestaciones de la oposición intercambiaron también insultos y amenazas contra el presidente Alberto Fernández.En la transmisión en vivo de Twitter del 26 de agosto,, según dijo, porque si llegara a encontrarse con él en un vehículo "se lo abollo todo, se lo cago tanto a patadas, se lo prendo fuego", amenazó."Lamentablemente, a Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle, me lo voy a cruzar en algunos años, en algunos años yo sé que me lo voy a cruzar y voy a hacer patria".De acuerdo a la presentación de la AFI, "tanto las manifestaciones vertidas como los ataques perpetrados dan cuenta de un accionar ilícito que amerita la pertinente denuncia toda vez que podría constituir los delitos de instigación a cometer delitos (artículo 209 del Código Penal); intimidación pública (artículo 212); apología del crimen y otros atentados contra el orden público (213 y 213 bis); amenaza de deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional (artículo 226 bis), y alentar o incitar a la persecución o el odio contra una persona o grupo de personas a causa de sus ideas políticas (artículo 3, segundo párrafo, de la ley 23.592)"., cuando se concentraron frente a la Casa Rosada bajo la consigna "cárcel o bala", protesta violenta que obligó a arrojar agua desde el interior de la sede gubernamental ysegún una foto que ella misma posteó en sus redes sociales y que luego borró.