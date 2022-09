El llamado al 911 que hizo el parricida: "Mis padres están muertos en el garaje"

Suma frialdad

Policiales La declaración de su hermano que complica al detenido por doble parricidio

Martín Santiago Del Río, el presunto parricida de Vicente López, llamó a la línea de emergencias 911 para avisar que sus padres estaban "muertos en el garaje", luego de que la empleada de las víctimas lo llamara para avisarle que había encontrado los cadáveres dentro del auto en la casa de Vicente López, en un audio que ahora es analizado por los fiscales de la causa, informaron fuentes judiciales.La siguiente es la transcripción del audio del llamado, al que accedió Télam vía fuentes judiciales:Los fiscales de Vicente López a cargo de la investigación, Alejandro Musso, Martín Gómez y Marcela Semería, pusieron la lupa sobre este llamado y analizan, por más que lo tomen solo como un indicio, la tranquilidad y el tono de voz que emplea el ahora detenido."Es un témpano. Habla con el operador con suma frialdad, salvo el final donde quiebra un poco la voz. Para nosotros, es otra de sus puestas en escena", dijo a Télam un investigador judicial.El dato fue aportado a la causa por la agente inmobiliaria con la que Del Río mantenía una relación extramatrimonial, quien en su testimonial marcó el día, la hora y el recorrido que hizo junto al ahora imputado, desde Núñez a Vicente López, en lo que los fiscales creen que fue un ensayo para monitorear las cámaras de la zona y hacer una estimación de tiempos.En esas primeras imágenes remitidas a la fiscalía por el municipio de Vicente López, se puede observar que Del Río y la testigo cruzan la avenida General Paz y Del Libertador a las 18.03.A las 18.26 se observa que Del Río camina solo, ya sin su acompañante, en Melo y Monasterio, es decir, a tan solo una cuadra de Melo y Gaspar Campos, la esquina donde está situada la casona de sus padres asesinados.El comerciante Martín Del Río fue detenido el miércoles pasado, cuando llegaba a su domicilio del country Nordelta de Tigre, como autor de un presunto doble parricidio, y quedó imputado por "doble homicidio cuádruplemente calificado por el vínculo, la alevosía, por criminis causa y por el uso de arma de fuego", delito que prevé como única pena la prisión perpetua.Fuentes judiciales revelaron que ayer su propio hermano mayor, Diego Del Río (48), lo identificó "en un 90%" por su contextura física y por su forma de caminar, como el hombre encapuchado y con barbijo que quedó filmado caminando ida y vuelta desde el barrio porteño de Núñez, hasta la mansión de Vicente López donde sus padres fueron asesinados y, tras ver las pruebas, le dijo a los fiscales que no tiene dudas de que fue el autor del crimen.A su vez, en su último testimonial dijo que "Pato" era un "chamuyero", que vivía "endeudado", que a él y a su esposa les pidió prestado 110.000 dólares que nunca les terminó de devolver y que vivía con "problemas", aunque nunca se imaginó que pudiera terminar así.Para el equipo de fiscales, el menor de los hijos de los Del Río fue quien el pasado 24 de agosto por la tarde llegó a la casona de la calle Melo, que con alguna excusa convenció a sus padres para subirse al auto Mercedes Benz E350 estacionado en la cochera de la propiedad y que desde el asiento trasero los ejecutó con una pistola calibre 9 milímetros que podría ser alguna de las dos armas que faltaban en la casa.Los fiscales creen que el móvil fue económico, ya que no podía sostener la mentira de una mudanza que les había prometido a un departamento de Núñez valuado en más de un millón y medio de dólares que no había terminado de comprar.Las principales pruebas que lo incriminan son los videos donde lo identificaron como la persona que caminó ida y vuelta de Núñez a Vicente López y que entre las 17.33 y las 18.30 presuntamente entró a la casa a asesinar a sus padres, el análisis de su celular que quedó prendido para despistar dentro de su camioneta en la zona de Núñez donde lo dejó encendido y los mensajes extraídos de los celulares de las víctimas donde queda claro que los engañaba con una mudanza que nunca iba a suceder.Además, se secuestró en un departamento de Belgrano que él alquilaba una pistola Glock 9 milímetros y una credencial de otra arma Bersa del mismo calibre pero aún no hallada, también un buzo azul con capucha similar al usado por el caminante que quedó filmado y, dentro de su camioneta Mercedes Benz, una bolsa de tela de una inmobiliaria idéntica a la que portaba el presunto asesino en los videos y escondido en el compartimiento de la goma de auxilio, el juego de llaves con el control remoto de la puerta del garaje de la mansión que usaba su padre. Fuente: (Télam)