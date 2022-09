Sigue grave uno de los menores involucrados en fatal accidente en Paraná

El pasado sábado 10 de septiembre se produjo un fatal accidente en barrio San Agustín tras el choque entre un Renault Clío y una camioneta VolksWagen Saveiro, cuyo conductor, Humberto Rolando Reding, de 68 años, falleció.En el Clío se conducían tres adolescentes, al menos dos de ellos menores de edad. Actualmente dos se encuentran internados, uno de ellos en estado más grave, y el tercero ya se encuentra en su domicilio.El abogado Hugo Gemelli, asumió ayer la defensa de uno de los menores, el que se encuentra más grave, y señaló en declaraciones aque hasta el momento la fiscalía no ha podido acreditar quién iba al mando del rodado que chocó contra la camioneta provocando la pérdida de una vida.Sobre el estado de salud de su representado, dio cuenta que "lo operaron ayer por la noche y hoy tuvieron que hacerle una breve intervención. De los tres jóvenes, uno ya está en su domicilio y otro está internado presentando una buena evolución".Tras asumir la defensa de unos de los involucrados en el fatal accidente, Gemelli se reunió con la Fiscal de Menores, Sonia Vives que está a cargo de la investigación. "Es muy temprano aventurar alguna hipótesis sobre la mecánica del accidente", dijo el abogado ante la consulta de este medio. Y dio cuenta que "en el legajo todavía no hay resultados de las pericias accidentológicas o de criminalística; se recabaron todos los rastros y datos necesarios de los testigos y se solicitó la incorporación de cámaras de la cuadra para ver cómo fue el accidente".Hasta el momento, "los menores no han podido declarar por el estado de gravedad. El accidente trajo grandes desgracias a tres familias y hay que ser muy prudentes".Sobre quién manejaba el Clío, el abogado manifestó que "la fiscalía todavía no tiene acreditado la conducción del vehículo y un testigo tampoco lo pudo precisar; esto surgirá de los dichos de los propios ocupantes del vehículo y la propia investigación". Sí confirmó que el rodado es propiedad de la madre de su representado.En este sentido, Gemelli indicó que el chico "no sabe absolutamente nada de lo que ha ocurrido porque está en un estado medianamente grave". Ayer los padres fueron citados, pero "solamente a los efectos de designar abogado defensor".Por otra parte, manifestó que se está analizando si el menor que se encuentra en su domicilio ya puede declarar "y eso traerá claridad a lo sucedido ese día".Finalmente, el abogado remarcó que el día del accidente "se obtuvieron muestras de sangre en el volante y el asiento, lo cual podría servir para determinar algún examen toxicológico o de alcohol".