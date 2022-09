Perros cimarrones mataron varios animales: acumula pérdidas por más de $200.000

Fue en horas de la madrugada del martes cuando, al menos cinco perros atacaron y mataron a una ternera que estaba criando guacha el encargado de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, en la parte de atrás de las instalaciones de la entidad que se encuentran en Urquiza al Oeste.En los alrededores de la casa, el encargado Martín González tiene algunos animales que fueron atacados por una jauría de perros, quedevorando la parte delantera de un animal que estaba siendo criado por González y su familia. El ataque fue feroz, típico de una jauría que está acostumbrada a hacerlo en conjunto. Del ejemplar solo quedó la cabeza, parte trasera, patas y manos.Los perros además mataron una oveja y dejaron malherida a otra a la que arrancaron literalmente pedazos de la parte delantera, por lo que probablemente el ovino deba ser sacrificado. Por si esto fuera poco, unas 15 gallinas fueron muertas por los perros cimarrones que, acorde a lo informado, se encontrarían en el predio del ex Frigorífico Rural, donde vive una persona que habría manifestado que los dueños del predio le habrían dado permiso para quedarse en el lugar.Martín González realizó la denuncia en la Comisaría Séptima con jurisdicción en la zona, haciéndose presente efectivos en el lugar. El trabajador contó que por otro ataque de perros, perdió nueve ovejas por el ataque de una jauría.Finalmente, González detalló que “cuando reaccioné y me di cuenta del ataque ya era tarde y si bien tengo un perro, al mismo en otra incursión de la jauría casi me lo mataron”, dijo al diario