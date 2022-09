Atentado a Vicepresidenta: mensaje y vínculo de la tercera detenida con Uliarte

Policiales El fiscal pidió investigar a Fernando Sabag Montiel por pedofilia

La abuela de la tercera detenida por el intento de atentado contra Cristina Kirchner reveló cuál era el vínculo de su nieta con Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, ambos detenidos por el ataque a la Vicepresidenta el pasado 1 de septiembre, cuando ingresaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.Por orden de la jueza federal María Eugenia Capuchetti el martes detuvieron a, según se observó en el teléfono celular de la detenida que fue utilizado como prueba para esclarecer el caso.Además, comentó cómo fue la reacción de su nieta al enterarse de la maniobra que se realizó en Juncal y Uruguay días atrás."La desgracia de encontrarse esa amiga", expresó desanimada la anciana desde la puerta de su casa en San Miguel, en la que vive con su hija y Agustina.Según explicó, su nieta y Uliarte"Nunca hablamos de esas cosas políticas. Soy testigo de Jehová, así que esas cosas no hubo ni va a haber", manifestó la abuela en diálogo con la señal de cable C5N.A su vez, contó que al momento del atentado, Agustina "estaba acá (en su casa)" después de salir del colegio."Me despertó como a las 2 de la mañana y me dijo ´atentaron contra Cristina y el Presidente decretó feriado nacional´. Me despertó para contarme eso. Ella estaba sorprendida, me despertó para contármelo", indicó.Asimismo, prosiguió: "Agustina no tenía trabajo, estaba estudiando. La desgracia de encontrarse esa amiga", dijo Isaura, quien mencionó las actividades de su nieta:Para finalizar, la anciana dejó en claro qué hubiera hecho su se enteraba de que su nieta habría planificado el ataque contra Cristina.. Porque no se juega con la vida de nadie, la vida se respeta porque es un don que Dios nos dio. Y eso se debe respetar", aseguró.Agustina Díaz (23), la tercera detenida por el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, le indicó a la también imputada Brenda Uliarte que borrara el contenido de su teléfono celular luego de que su novio, Fernando Sabag Montiel, fracasara en su tentativa de homicidio."Borrá todo", le indicó Díaz a Uliarte en comunicaciones que mantuvieron después de que el 1 de septiembre pasado fuera detenido Sabag Montiel tras intentar asesinar a la dos veces exprimera mandataria, según pudo reconstruir Télam de fuentes judiciales.Las pruebas contra Díaz, que le serán exhibidas antes de la declaración indagatoria que se concretaría hoy,De los intercambios extraídos del teléfono celular de Uliarte surge también que Díaz le reprochó con insultos que el atentado hubiera fracasado:, le espetó.La nueva prueba incorporada a la causa a partir de peritajes que la jueza federal María Eugenia Capuchetti le encomendó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ubicaría a Uliarte en un lugar distinto al que ella declaró cuando en su primera indagatoria dijo que solo había acompañado a su novio hasta la esquina de Juncal y Uruguay -donde vive la Vicepresidenta- y que lo que hizo le parecía "aberrante".Díaz fue detenida en la ciudad bonaerense de San Miguel, donde se le secuestraron tres teléfonos celulares, de los cuales solo uno estaba activo, y un chip que sería el vinculado a las conversaciones que provocaron su arresto.