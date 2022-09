Les tiraron una rueda de camión mientras circulaban por la ruta para asaltarlos

El hecho ocurrió pasadas las 2:35 de la madrugada de este martes, a 10 kilómetros del puente Zárate - Brazo Largo. La víctima fue una familia oriunda de Gualeguaychú que vivió un momento de extremo peligro al ser blanco de un accionar delictivo. Unos sujetos tiraron una rueda de camión adelante del auto en el que viajaban y cuando se detuvieron, intentaron asaltarlos a mano armada.



Celina Taffarel, conocida cantante de la zona, relató que “a las 2:35 viniendo de Villa Paranacito de auxiliar a mi yerno, traíamos a mis nietos y 10 km antes del puente de Zarate, nos tiraron ruedas de camiones. Mi esposo siguió por 5 kilómetros más, es decir no se detuvo enseguida. Y cuando paró para sacar la rueda que se había quedado enganchada, nos estaban esperando” los malvivientes.



Cuando el matrimonio se bajó a mirar el paragolpes, apareció un sujeto con un arma que intentó alcanzar a la mujer. “Un muchacho con gorra negra, vino hacia mí y me dijo que me quemaba. Yo salté a la puerta, y la logré cerrar. Quiso manotear la puerta de adelante en donde iba sentada una señora que traíamos. Yo protegí a mis nietos”.



La familia logro salir de la situación, cuando el hombre que conducía pudo poner primera y avanzar. La situación se dio en el kilómetro 90. “Están todos ahí esperando a asaltar”, afirmó Taffarel.



Lo peor de todo fue que no encontraron respuestas de las fuerzas de seguridad. “Llegamos al puesto de gendarmería para hacer la denuncia. Los del peaje nos dijeron que no podían hacer nada, que seguro eran los paraguayos que siempre están ahí. No nos atendieron en ninguna gendarmería. Lo único que nos dijeron era que volvamos a la comisaría de Zarate y denunciemos el hecho y que ellos iban a ver si encontraban algo”.



La damnificada denunció la ausencia de la policía de Zarate y la falta de ayuda que recibieron por parte de las fuerzas de seguridad. “Los delincuentes están ahí, y otros están a diferentes metros porque saben que, sí o sí, vas a tener que frenar”, lamentó. (Fuente: Radio Máxima)