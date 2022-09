Nuevo revés para Christe: se realizará audiencia para confirmar o no la condena

, quien en 2021 fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de María Julieta Riera.En el recurso, la abogada del condenado, Mariana Barbitta, solicitaba que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) analice su pedido de apartamiento de la vocal Marcela Davite, de la Cámara de Casación Penal, una de las juezas que revisará la sentencia de primera instancia. Además,La abogada Barbitta argumenta que “”.“Pese a haber solicitado la suspensión de la audiencia, la Cámara nuevamente rechazó el pedido, lo cual”, finalizó el comunicado enviado a: primero, el 8 de este mes, los jueces Evangelina Bruzzo, Marcela Badano y Darío Perroud le rechazaron la recusación interpuesta contra la vocal Davite. Ahora, los mismos magistrados rechazaron el recurso de la defensora para que el asunto llegue ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).La abogada Mariana Barbitta, que asiste técnicamente a Christe, había interpuesto la recusación y sostuvo que Davite había suscripto la resolución del 5 de mayo que denegaba el pedido de excarcelación de su defendido, quien se encuentra detenido en la Unidad Penal N° 1 de Paraná., que incluso -vía hipótesis- estando a los términos de la recusación intentada, no se comprende por qué la petición no alcanza también al Dr. Perroud -firmante también de las decisiones que parecen generar la turbación en el imputado-; como así también, vale decir, continuar el razonamiento plasmado por el imputado y su Defensora, conllevaría a una futura recusación de los Vocales del STJER que actúan en la revisión de la denegatoria de arresto domiciliario, en caso de que no hagan lugar a la pretensión defensiva; todo lo cual, devendría en un riesgo cierto de forum shopping, absolutamente inadmisible”, concluyeron., ubicado en el edificio del Instituto del Seguro –en plena Peatonal de Paraná, frente a la Plaza de Mayo-. Luego, un juez le aplicó prisión perpetua.Dio dos motivos: que la sentencia no se encuentra firme y para que el hombre de 32 años esté cerca de su pequeño hijo de 6 años -producto de una pareja anterior a Riera-. A la petición se opusieron la Fiscalía, la querella y el Ministerio Pupilar. La resolución, aún pendiente, está a cargo de los vocales Miguel Ángel Giorgio, Martín Carbonell y Claudia Mizawak. Fuente: (Entre Ríos Ahora)