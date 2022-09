La carta del acusado por doble parricidio: “Amaré toda mi vida a mis papás

Foto: parri

"Hola, soy Martín Santiago del Río. Lo primero que quiero decir es que. Fueron las personas que me criaron, me cuidaron siempre en las buenas y en las malas", arrancó la misiva el apresado por los homicidios de José Enrique del Río y María Mercedes Alonso, ocurrido el pasado 24 de agosto.. Quique fue mi padre, mi amigo, mi maestro, y siempre tenía la palabra justa en el momento preciso. Ya sabíamos, por el tono de su voz, si algo pasaba", sostuvo.. Ella siempre atenta a todo. La familia siempre. Preocupada y atenta por si alguien necesitaba algo, súper amiga de sus amigas. Ella era mi mamá. Termino el colegio y a los 17 años arranco a trabajar con mis padres"."Mi padre tenía varias empresas de seguridad y limpieza y algunos garajes en Capital. Yo arranco en el negocio de los garajes aprendiendo de él todo el tiempo. Trabajando con ellos nuestra relación creció a niveles únicos. Éramos súper compinches en todo. Sume mucha experiencia de él y de mi madre. Siempre súper trabajadores. Únicos.", afirmó.En el relato, agregó: "Todo lo que pude hacer lo hice. Desde el cariño, el afecto, el disfrute, estar presente siempre. Dos momentos fueron cruciales para nuestras vidas: la enfermedad de mi madre y mi padre. Dos enfermedades neurológicas graves. En ambas con mi hermano peleamos y luchamos para poder superarlas y le ganamos a las dos. Fueron momentos duros de angustia y dolor". Con ella crecimos, luchamos y peleamos para que nuestra familia sea feliz y llena de amor. Los que nos vieron crecer saben quiénes somos y cuánto nos amamos siempre. Hasta ser viejitos como nuestros abuelos. Dos hijos únicos e increíbles. Hijos, los amo y ustedes saben quién es su padre y cuánto amaba a sus abuelos", indicó.Para cerrar la carta, negó la acusación que pesa sobre él: "Diego, hermano querido, solo decirte que te amo.. Gracias viejitos amados. Voy a luchar para saber qué les pasó. Soy inocente. Me mataron a mis padres".Esta misiva fue escrita por el acusado luego de que se conocieran audios y chats entre Martín del Río y sus padres de los últimos días de vida del matrimonio hasta, incluso, del miércoles del doble crimen.