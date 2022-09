Choque frontal en Paraná: los padres del conductor fueron citados por la fiscal

Policiales Volcaron la camioneta cuando volvían de despedir a fallecido en choque frontal

Un grave accidente de tránsito ocurrió este sábado por la tarde en Paraná y tuvo como saldo un fallecido y tres heridos. El hecho sucedió en las 19 de este sábado sobre calle Selva de Montiel al 1140, entre Galán y 1º de Mayo, del barrio San Agustín de Paraná.confirmó que el conductor del Renault Clío es un menor de edad y se investiga si le habría sacado el auto, sin permiso, a sus padres. La causa, que estaba a cargo de Martín Wasinger, fue derivada a la fiscal de menores en turno, Sonia Vives.En tanto,supo que los padres del adolescente fueron citados, por la nueva fiscal que interviene en la investigación, para este martes. Hasta el momento, no tienen abogados designados.Este lunes, un vecino de la zona contó a Elonce que vio el accidente y aportó nuevos detalles. "Los chicos iban muy rápido y no sabemos por qué se cruzaron de carril y ocasionaron tremendo choque de frente", dijo Patricio un vecino de la zona. "El conductor no atinó a frenar".