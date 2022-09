Pareja hallada muerta: encontraron dos armas y cartas en el lugar del hecho

La fiscal de Violencia Familiar del quinto turno de la ciudad de Córdoba, María Celeste Orta Córdoba, aún no modificó la carátula penal en torno a la investigación por la muerte de una pareja. Los cadáveres fueron descubiertos el sábado en barrio San Fernando, al sur capitalino, cuando la madre del joven fue hasta el lugar extrañada porque no lograba contactarlo.Los fallecidos fueron identificados como Luz Elizabeth Llanes, de 27 años, quien estaba desaparecida desde el jueves pasado (según se había denunciado), y Rodrigo Cañete, de 33, su pareja desde hace unos cuatro meses.No se advirtieron signos de que hubiera participado un tercero y, tampoco, elementos que hicieran presumir sobre una pelea al interior del domicilio.Por eso, la fiscalía mantiene la carátula de muerte de etiología dudosa. Se intenta determinar si se trató de un homicidio seguido de suicidio, ya que el protocolo de cualquier investigación de este tipo indica que se debe ahondar en la hipótesis más grave y a partir de allí, ir corroborando o descartando.Pero, se insiste, por el momento no surgen mayores datos que abonen la teoría de un homicidio seguido de suicidio.Entre otras medidas, la fiscal ya ordenó que se realice un cotejo de los perfiles psicológicos de los dos jóvenes, además de estudiar si tenían algún tipo de antecedente violento, con terceros o con ellos mismos. Y, también, se ha ordenado investigar el origen de las armas secuestradas. (Cadena)