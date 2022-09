Volcaron la camioneta cuando volvían de despedir a fallecido en choque frontal

El conductor de una camioneta Ford Ranger perdió el control del rodado y volcó sobre ruta nacional 12, a la altura del autódromo de Paraná, pasado el mediodía de este lunes. Los ocupantes de la pick up regresaban a Cerrito -de donde son oriundos- tras despedir los restos de Humberto Rolando Reding , el hombre de 68 años que perdió la vida este sábado tras un choque frontal registrado en barrio San Agustín Daniel, quien iba acompañante en la camioneta, contó aque su hermano fue trasladado al hospital San Martín de Paraná “porque se golpeó la cabeza y los hombros por el impacto”. “Estaba consciente, pero con varios golpes”, indicó.“Salimos de Paraná, pasamos el acceso y mi hermano se largó a cruzar un auto, pero cuando iba a acelerar, a un camión que iba por la banquina y se le ocurre levantarse a la cinta asfáltica y a mi hermano no le dio para pasarlo”, repasó el hombre en relación a las circunstancias del accidente.“Clavó los frenos y terminamos volcando; habremos dado tres vuelcos y nos arrastró”, indicó al dar cuenta que la camioneta terminó volcada entre los pastizales.En relación al camionero involucrado, mencionó que se retiró del lugar del accidente y al momento no tenía información sobre si lo habrían localizado o no.“Mi hermano se llevó la peor parte y el momento no fue nada agradable. Es un susto que no te lo saca nadie, sobre todo después de ver a mi hermano tirado y sin poder ayudarlo porque estaba atado”, reveló Daniel al confirmar que ambos llevaban puesto el cinturón de seguridad, de hecho, aconsejó “siempre ponérselo”.El oriundo de Cerrito comentó que, como consecuencia del vuelco, solo sufrió una herida leve en la mano. “Los fierros se arreglan, y lo bueno es que lo nuestro fue una desgracia con suerte”, refirió.Es que los hermanos regresaban de despedir los restos de su tío, Humberto Rolando Reding, quien falleció este sábado como consecuencia de un choque frontal en barrio San Agustín. “Él tenía una vidriería en barrio San Agustín, desde hace muchos años, y era muy conocido”, comentó el hombre.