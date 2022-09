Muerte en geriátrico: los detenidos tienen antecedentes por un hecho similar

Policiales Detuvieron a dos personas por la muerte de ancianos en supuesto geriátrico

La representante del Ministerio Público Fiscal, Julio Rivoira, brindó detalles de la causa que investiga la muerte de dos ancianos en una vivienda que funcionaba como geriátrico. La fiscal se refirió a la situación de los dos detenidos y apuntó a la importancia de los resultados que arroje la autopsia.“Todo fue bastante atípico porque la alerta me la da el médico de Policía, en el marco de un procedimiento de rutina, cuando había ido a un domicilio particular a constatar un deceso. Ingresó al domicilio, sin inconvenientes, pero cuando entró a una de las habitaciones pudo constatar que habían sido dos las personas fallecidas", detalló la fiscal aY explicó que, tras pedir la orden de allanamiento, "se pudo determinar que el lugar funcionaba como lo que se denomina como geriátrico clandestino, es decir, no estaba habilitado y no contaba con la documentación correspondiente para su funcionamiento".En cuanto a los detenidos, la fiscal mencionó que "son dos". A priori, por su relación con el delito de "abandono de personas", pero eso puede cambiar - aclaró - dado que "todo dependerá del resultado de la autopsia".Por último, Rivoira confirmó que los detenidos "son las mismas personas que estaban a cargo de un geriátrico clandestino en Villa Zorraquín". Incluso, según adelantó, "hay una causa penal y veremos el estado de esa investigación".