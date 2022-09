Mujer desaparecida hallada muerta con su novio: la despedida de su mamá

Luz Elizabeth Llanes y Rodrigo Cañete fueron hallados muertos por la Policía en la casa de ese hombre, ubicada en el barrio San Fernando de la ciudad de Córdoba. Tanto la joven de 27 años, quien estaba desaparecida desde el último jueves, como su novio, de 33, presentaban heridas por disparos armas de fuego.El misterio envuelve al hecho y los investigadores, según informó La Voz del Interior, no descartan ninguna hipótesis. “No hay certezas”, dijeron las fuentes a ese medio cordobés, ante la consulta sobre si se trató de un caso de violencia de género.Lo concreto que es que el misterio comenzó a expandirse el sábado por la noche, dos días después de que se le perdiera el rastro a Llanes. Fue cuando la madre de Cañete llegó hasta el domicilio de su hijo, en la calle José María Cantilo al 300, al sur de la capital provincial, y no logró acceder al interior por no poder abrir la puerta.La mujer llamó entonces a un cerrajero y cuando pudo entrar encontró los dos cuerpos, junto a un revólver. Ante ese panorama, dio aviso de inmediato a la Policía, que se acercó hasta el lugar. La Fiscalía de Violencia Familiar del 5to. Turno, en tanto, inició el proceso de investigación para encontrar las causas de ambas muertes.En paralelo, los cadáveres de los jóvenes fueron llevados a la morgue para practicarle las autopsias correspondientes, mientras que en el lugar de los hechos se secuestraron elementos que pudieran contribuir a su esclarecimiento. Lo que quedó bajo un signo de interrogación, es a quién pertenecía el arma.Según información que pudo recabar el medio cordobés, la pareja se había conformado hace apenas cuatro meses y no existirían registros concretos de situaciones de malos tratos o violencia entre ellos.La madre de la joven que hallaron muerta había publicado el sábado en Facebook un pedido de ayuda para encontrarla, después de realizar la denuncia en la UJ18. Allí realizó una descripción pormenorizada de la joven: "Mide 1.65, cabello pelirrojo, tez blanca, tatuajes en ambos brazos, tatuaje en mejilla derecha, piercing en el labio inferior, cicatriz quemadura en mano derecha".Este domingo, la mujer registrada en Facebook como “Romy NK” utilizó esa misma red social para despedirse de Luz.“Siempre serás mi bebé, mi ángel, mi vida. No llegué a tiempo, gracias por ser mi hija, mi compañera, mi amiga. Me enseñaste tanto... Lo que nunca voy a aprender es a vivir sin vos, sin tu amor, tu voz, tu música tu infinita LUZ”, escribió.Luego, agregó, en letras mayúsculas y junto a más de 20 fotos que acompañaron sus emotivas palabras: “Tu nombre lo iluminó todo. Y así seguirá siendo. Brillá en el cielo amor mío. Te amo”.“Me hacés mucha falta. Nos hacés falta. Gracias por ser mi única hija”, completó la mujer.