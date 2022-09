Hallan a pareja muerta en una casa: ambos presentaban disparos de arma de fuego

Una fiscalía y efectivos del Departamento Homicidios de la Policía de Córdoba investigan las circunstancias que rodean los hallazgos de los cuerpos de una mujer y de un hombre en un domicilio de barrio San Fernando, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.



La mujer fue identificada como Luz Elizabeth Llanes, quien tenía 27 años y se encontraba desaparecida desde el pasado jueves . En tanto, el hombre fue identificado como Rodrigo Cañete, quien tenía 33 años. Ambos presentaban disparos de arma de fuego El caso se trabaja bajo hermetismo y las fuentes consultadas por La Voz indicaron que “no se descarta ninguna hipótesis”.



Cuando se consultó si se trató de un episodio de violencia de género, las fuentes fueron cautas y remarcaron que se esperan los resultados de los peritajes balísticos y de las autopsias. “No hay certezas”, enfatizaron las fuentes consultadas, quienes pidieron reserva.



Los cuerpos fueron localizados en la planta alta de un domicilio de calle Cantilo al 300, donde vivía el hombre.



Todo sucedió el sábado a la noche cuando la madre de Cañete llegó al lugar y no pudo abrir la puerta. Tras convocar a un cerrajero, se dio con el dramático cuadro. Ambos cuerpos estaban en la cocina. Allí se halló un revólver.



La mujer alertó a la Policía y, al cabo de un rato, arribaron móviles y, más tarde, personal de Homicidios y de la Policía Judicial. Los peritos trabajaron en el domicilio, recabaron pruebas y trasladaron los cuerpos a la morgue para las correspondientes autopsias.



Una vecina refirió haber escuchado gritos de hombre y dos disparos con cierta diferencia de tiempo.



Fuentes con acceso a la causa señalaron que la pareja llevaba unos cuatro meses de noviazgo. En principio, no habría denuncias previas por malos tratos o episodios de violencia. No está claro de quién el arma de fuego. (La Voz del Interior)