Auto se incrustó en una casa y el conductor huyó: la pared cayó sobre una cama

En las primeras horas de la mañana de este sábado, un Volkswagen Gol chocó contra el muro de una vivienda sobre calle Brown, casi Giuliani de la ciudad de Concordia. El chofer irresponsable del auto, se dio a la fuga corriendo.El muro se desplomó producto del fuerte impacto y cayó sobre una cama donde había una persona durmiendo en ella. El herido debió ser trasladado al hospital para ser atendido.Elena Mirta, la propietaria del lugar, y el padre Daniel Petelín, quien se encontraba allí asistiendo a la familia, contaron lo sucedido."Los dueños de casa me han dicho que en la madrugada, aproximadamente a las 5, vino un auto y subió a la vereda, rompió todo el cerco de madera y se incrustó adentro de la casa", precisó el padre Petelín."Vamos a tratar de ayudar a las familias y levantar la pared", agregó.Posteriormente, agradeció que “no hubo accidentados ni en la casa ni en el auto. Dios ha protegido. Quienes estaban en el interior del vehículo se fueron, pero la Justicia actuará en consecuencia", dijo a"Sentimos como la explosión de una bomba, no sabíamos qué era. Luego sentí los gritos de mi hija que me llamaba, yo estaba en otro dormitorio", contó Elena Mirta, la propietaria de la vivienda."Es un milagro que no haya pasado nada. Lo material se recupera", dijo agradecida."Los dueños del vehículo se fugaron. Hay grabaciones de las cámaras de seguridad de los vecinos donde se ve que se fueron corriendo y hasta creo haber visto que hasta había una criatura con una mujer", estimó sobre las personas responsables de los daños en su vivienda."Mis hijas no me dejaron salir de la casa porque recién estoy saliendo de un infarto que tuve así que no pude salir. Yo quería hacer que se quedaran (los responsables del accidente). Pero sentí cuando querían abrir las puertas del auto que habían quedado trabadas por el árbol", detalló la mujer que está recuperando su salud y no debe exponerse a situaciones que produzcan alteraciones, como lo vivenciado esta mañana.