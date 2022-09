Jubilado fue hallado asesinado: investigan su vínculo con el hijo del encargado

Un jubilado de 81 años fue encontrado en las últimas horas asesinado en su departamento del barrio porteño de Recoleta. Dado que el lugar estaba revuelto, se sospecha que se trató de un homicidio en ocasión de robo, aunque los investigadores también se enfocan en averiguar el supuesto vínculo afectivo que la víctima mantenía con el hijo del encargado del edificio, quien está siendo buscado.



El hallazgo del cuerpo se produjo este sábado en un inmueble ubicado sobre la avenida Las Heras al 1900. Todo comenzó a partir de un llamado al 911 de un hombre que manifestó su preocupación ante las autoridades porque hacía unos días que su tío no respondía a los llamados y no podía contactarse con él.



En consecuencia, efectivos de la Comisaría Comunal 2 de la Policía de la Ciudad se dirigieron hasta el edificio, donde ya los esperaba el sobrino de la víctima. Los agentes y el familiar ingresaron a la vivienda y se toparon con un desorden generalizado: había cajones revueltos y objetos tirados en el suelo.



Luego, los policías se dirigieron a la habitación y encontraron al jubilado. Estaba tendido en la cama y tenía marcas en su cuello, signos de un posible ahorcamiento. Unos minutos después, llegó personal del SAME del hospital Fernández y constató el deceso. La víctima fue identificada como Raúl Carlos Schiavo. Según informaron fuentes del caso a Infobae, la data de muerte sería aproximadamente de 72 horas.



Tras confirmarse el fallecimiento, el sobrino marcó una pista a seguir: les comentó a los efectivos que Schiavo mantenía una relación con el hijo del encargado del edificio y que esta persona desde hace varios días no aparecía por el lugar, por lo que le resultaba sospechoso.



En la causa interviene el Juzgado Nacional Criminal y Correccional N° 60, a cargo de Luis Schelgel.