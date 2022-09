El hijo del ex vocal del STJ acusado de abuso pidió el apartamiento del fiscal

Policiales Ex vocal del STJ fue denunciado de abuso por su propio hijo

Juan Luis Turano, quien denunció a su padre, Juan Carlos Turano, por abuso sexual, a través de Elonce solicitó el apartamiento del fiscal que tramita la causa por considerarlo “muy conocido y cercano de la familia” del ex vocal Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.“El fiscal que tramitará la causa contra mi padre es Juan Francisco Malvasio, que es oriundo de La Paz e íntimo amigo de la familia Turano: estudiaba Abogacía con mi hermana y frecuentaba mi casa cuando yo estaba encerrado en mi habitación”, indicó el denunciante aY agregó: “Exijo que se excuse porque es muy conocido y cercano de la familia, porque no quiero que esta persona con 71 años siga moviendo a la Justicia a su conveniencia”. De hecho, Juan Luis se preguntó “qué tantos favores se deben pagar para que esta persona siga haciendo de las suyas”.“Es una vergüenza que, con la edad que tiene, la Justicia se deje manipular por esta persona”, apuntó al mostrarse “indignado” por la forma en la que se lleva adelante la investigación tras la denuncia que presentó en Tribunales a fines de agosto. “Quiero que se haga justicia porque esto no puede seguir así", insistió el hombre de 37 años.En la oportunidad, comentó que está siendo acompañado por personas que lo quieren y “no descansan por estar siempre al pie del cañón”.Juan Luis comentó que siente “bronca e impotencia” cuando cruza a su padre en la calle. “Él agacha la mirada y hace como si nunca me ha visto”, acotó al preguntarse: “Qué tiene que pasar para que esta persona deje de mover todo como él quiere”.Cabe recordar que, en un principio, la causa de la hermana se tramitó como suicidio. Aunque, a cinco días de la muerte, se exhumó el cuerpo de María Agustina y la necropsia arrojó como resultado que había elementos suficientes como para interpretar que el cuello de la víctima había sido oprimido con una mano y, sumado a diferentes elementos del escenario del hecho, condujeron al juez instructor a interpretar lo ocurrido como un homicidio. Es así que Actis fue procesado por el delito de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y violencia de género”. La causa llegó a juicio y fue condenado a cadena perpetua. En reiteradas oportunidades, se solicitó que sea sometida a revisión la pena de Actis, lo que no fue aceptado por la justicia. Al momento de la muerte, la joven vivía con el acusado y su pequeña hija.