Mentiras, deudas y una amante que sabía: la trama del crimen del matrimonio

La mudanza que era mentira

La puesta en escena

“No sabía que estaba con un psicópata”

Cuál es la hipótesis de la Justicia

Martín del Río, el hijo menor del matrimonio que encontraron asesinado en su casa de la localidad bonarense de Vicente López el 24 de agosto pasado, se encuentra detenido desde el miércoles acusado de matar a balazos a sus papás en el interior de un auto Mercedes Benz. Las pruebas lo tenían contra las cuerdas desde hace varios días, pero el tiro de gracia se lo dio una protagonista inesperada: la amante.De acuerdo a la investigación, el conflicto entre el imputado y las víctimas, José Enrique Del Río y María Mercedes Alonso, fue un departamento del exclusivo Chateau de Libertador, en el barrio de Núñez, a donde el matrimonio creía que se iba a mudar en los próximos días.Sin embargo, la mudanza era una mentira que les había contado su hijo menor, el ahora detenido por el doble crimen, ya que nunca había terminado de comprarlo ni de alquilarlo. De hecho, solo tenía pagas cuatro cuotas de 10.000 dólares y para que pudieran tomar posesión del inmueble faltaban 36 cuotas mensuales (tres años) y la suma de 1.700.000 dólares.Para encubrir los crímenes, Del Río “montó una coartada”. El 24 de agosto, por la tarde, llegó a la casa Melo al 1100 y convenció a sus padres de subirse al auto. Dejó estacionada su camioneta en Núñez con el celular encendido para despistar. Fue y volvió caminando, pero se cambió de ropa en el medio. Sin embargo, no tuvo en cuenta las cámaras de seguridad que registraron su paso ni el detalle que precipitaría su caída: la forma particular que tiene de caminar.También se esforzó por incriminar a la empleada doméstica de sus padres y en cada una de sus declaraciones testimoniales, tres en total, apuntó todas las sospechas en su contra y hasta consiguió que quedara detenida. Aunque la maniobra tampoco terminó bien para él: después de 13 días liberaron a la mujer al comprobarse que nada había tenido que ver con el hecho.En plena investigación es descubrió que Martín del Río tenía una relación extramatrimonial con una mujer que fue identificada como “Paola”, cuya vivienda en la calle Aristóbulo del Valle al 2700 fue allanada anoche.Sin estar imputada en la causa, “Paola” fue llevada a declarar como testigo y “complicó al imputado”. “No sabía que estaba con un psicópata. Me siento avergonzada y maltratada por él. Me allanaron la casa. Nunca viví algo así”, habrían sido sus palabras, según informó el periodista Mauro Szeta.Más tarde, la mujer intentó quitarse la vida tomando pastillas y dejó una carta en la que decía estar traumatizada por lo ocurrido con Del Río y el allanamiento que sufrió ella misma en su domicilio por ese caso.Los fiscales que investigan el doble crimen del matrimonio acusaron a su hijo Martín Santiago Del Río de haber ideado “un plan” para concretar el presunto parricidio porque no podía sostener la mentira de la operación inmobiliaria de la compra de un departamento en Núñez con la que los estafó y que no podía concretar para su mudanza.Así se desprende de la imputación completa que los fiscales de Vicente López Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería redactaron en el pedido de conversión de la aprehensión en detención, que le presentaron en las últimas horas el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa.“El día 24 de agosto de 2022 entre las 17.33 y las 18.30 aproximadamente, el aquí encartado, Martín Santiago Del Rio, se hizo presente a pie en el domicilio de sus progenitores, emplazado en la arteria Melo 1.101, de la localidad y partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, y en base al plan que previamente había diagramado, ingresó a la vivienda por sus propios medios a través del garaje”, comienza la imputación.“Una vez dentro, decidió en base al plan estipulado, quitarles la vida, de manera clara e inequívoca. Así, aprovechando la relación cordial propia del vínculo familiar, mediante engaño, los hizo descender hacia el sector del garaje y abordar su vehículo particular, marca Mercedes Benz modelo E350 color gris dominio JPP-012″, continúa el texto de la descripción del hecho. Y agrega: “Una vez en ese sector del inmueble, María Mercedes Alonso se ubicó en el asiento del conductor y Enrique del Rio en el del acompañante, mientras que el encartado se situó en el asiento trasero”.Según los fiscales, en ese momento, “actuando sobre seguro, dada la confianza depositada en él por sus progenitores, quienes se trataban de dos personas de avanzada edad y en el caso de su padre, con problemas de movilidad reducida, se valió de toda la situación, es decir la falta de precaución y escasa posibilidad de actos de defensa, por lo que arremetió a su padre por la espalda, efectuándole tres disparos con una pistola calibre 9 mm, los cuales impactaron en la zona cervical derecha, intercostal izquierda y en el muslo izquierdo”.”Concomitantemente con ello, le efectuó un disparo a su madre a una distancia de menos de cincuenta centímetros de la cabeza, cuyo proyectil ingresó por la zona superior a la ceja derecha generando la pérdida del globo ocular derecho, todo lo cual provocó la muerte inmediata de sus progenitores”, describen. Fuente: (tn)