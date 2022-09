Motociclista atropelló a ciclista y escapó: la víctima pide datos y testigos

Un ciclista, Rubén Romero, sufrió fracturas en un brazo luego de ser atropellado por una moto, cuyo conductor escapó.El hecho ocurrió el jueves mientras iba a trabajar en bicicleta por calle División de los Andes y O'higgins de Paraná. Según indicó la víctima a Elonce, “cuando ocurrió el accidente el tránsito era normal y no había nada extraño, la moto me chocó y huyó como si nada, hizo abandono de persona”.Romero detalló que el rodado que lo chocó era “una moto negra, chica probablemente 100 cc, pero por el golpe no recuerdo mucho”. Además, el hombre contó que debido al fuerte impacto que sufrió terminó tendido en el piso y personas que pasaban por la zona lo ayudaron a reincorporarse.En este sentido, solicitó que si alguna persona vio el hecho o conoce al responsable se comuniquen con él al 3435 33-4510. “Todos los datos son importantes para poder hacer la denuncia”, cerró Romero.