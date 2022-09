Para Maslein, la balacera en Concordia, “tiene vinculación con el narcotráfico”

Policiales Estudiantes de Enfermería quedaron en medio de feroz balacera entre bandas

Este jueves, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, estuvo en Concordia acompañada por el jefe de Policía, Gustavo Maslein, legisladores, miembros del Poder Judicial y organismos de DDHH. Se anunció la construcción de la comisaría 11 y la licitación del 911. Además, recorrieron la ampliación de la alcaidía.Fui allí se consultó al Jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, sobre los hechos de violencia que se registraron en el barrio José Hernández mientras concejales y funcionarios estaban por realizar un abordaje.Consultado si los hechos de inseguridad y en los que se usan armas de fuego derivan al narcotráfico y al narcomenudeo, el jefe de la policía subrayó que “no, porque muchos de ellos tienen ribetes distintos, pero este en particular (en relación a los ocurrido en el barrio José Hernández) tengo mi teoría que tiene que ver por la venta de estupefacientes y una disputa de espacios”.Haciendo mención a los trabajos que realizan desde la fuerza para prevenir los hechos de violencia y el abuso de armas en los barrios de la ciudad, Gustavo Maslein dijo que “es una lucha de muchos años en la prevención del delito”, aunque “muchas veces no se denuncian y muchas veces los testigos no quieren aportar datos, pero la policía siempre está trabajando y dando respuestas”. (Diario Río Uruguay)