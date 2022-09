Muerte de Juanjo en el río: la madre es querellante y piden peritar el remo

Querellantes

Pericia del remo

Búsqueda de la canoa

Cambio de jurisdicción

A tres semanas del hallazgo sin vida del joven pescador de Puerto Sánchez, Juan José Páez, la causa para dilucidar lo que ocurrió, continúa en forma aletargada, como desde el principio de la búsqueda a mediados de julio, en la Fiscalía de Santa Fe.El Juzgado de Garantías de la vecina capital resolvió admitir como querella a la madre de la víctima, Mariela López. Ahora, como parte en la causa, podrán darle más impulso a los pedidos que vienen formulando y que reiteraron, recientemente, por tercera vez: la pericia al remo que tenía un posible signo de impacto de una embarcación, y el trabajo de buzos tácticos para buscar la lancha de Páez.Las dudas sobre lo ocurrido aquella tarde-noche en el río Paraná siguen siendo una herida abierta en todo Puerto Sánchez.Las abogadas Aldana Sasia y Victoria Regali son quienes representan en la causa a la familia de Juanjo. El miércoles, el juez de Garantías Leandro Lazzarini dictó la resolución en la que admitió que la madre del joven sea parte querellante. Esto habilitará a la familia tener un contacto más fluido con la causa, así como solicitar medidas como parte del proceso judicial, ya que anteriormente se solicitaban al fiscal y ahora, podrán hacerlo directamente al juez. Además, los habilitará a estar presentes en las pericias y declaraciones testimoniales que se realicen.Luego del hallazgo del cuerpo de Juan José Páez el viernes 19 de agosto en el río a la altura de Puerto Alvear (departamento Diamante), las abogadas reiteraron el pedido de dos medidas que consideran fundamentales para esclarecer la tragedia.Por un lado, se trata de la pericia al remo que fue hallado, poco después de la desaparición de Juanjo, en la orilla de la costa santafesina, frente a Bajada Grande. El mismo presenta un daño en la horquilla que, afirman familiares y conocedores, no pudo haberse realizado de otra manera que no sea con un fuerte impacto. Esto abonó la hipótesis de que una barcaza embistió la canoa en la cual el joven se encontraba recorriendo el espinel.Esta pericia fue solicitada al momento del hallazgo del remo; más de un mes después en la reunión que mantuvieron los familiares y las abogadas con el fiscal Marcelo Fontana, quien se comprometió a ponerla en marcha; y ahora por tercera vez, ya que la misma no se ha implementado.Por otro, se insistió también en ordenar la intervención de los buzos tácticos, sean de la Policía de Entre Ríos o de la Prefectura. En su momento, era para poder hallar el cuerpo de Juan José; ahora, se pidió para poder ubicar la lancha que nunca apareció.Su hallazgo sería fundamental para poder conocer la causa del accidente náutico sufrido por la víctima. La desaparición de la canoa resulta demasiado elocuente, ya que la lógica y la experiencia indican que no se hundiría sin la intervención de otra embarcación, publicóSe recuerda que se había solicitado enviar la causa al Juzgado Federal de Paraná. La Fiscalía de Santa Fe había decidido, por el momento, no declararse incompetente. Esto podría cambiar si se orienta la pesquisa hacia la hipótesis de que la lancha de Páez fue embestida por una barcaza, ya que se estaría ante una infracción a la Ley nacional de Navegación. Pero para ello, hace falta conocer los resultados de las mencionadas pericias fundamentales, que hasta ahora ni siquiera comenzaron.