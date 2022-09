Modifican horario de escuela por amenazas cruzadas entre bandas

Autoridades de la Escuela Técnica N° 472 "Crisol", ubicada Magnano 6365 (Ayacucho a la misma altura), zona sur de Rosario, modificaron el horario de clases en el turno tarde ante las amenazas cruzadas que circulan en redes sociales entre bandas de delincuentes que anunciaron un enfrentamiento armado a la hora en que se retiran los alumnos.El secretario general de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafé) Rosario, Juan Pablo Casiello, señaló este viernes que “la situación no para de complicarse" en las escuelas por los hechos de inseguridad. "Lo mismo ocurre en otros barrios, como en Cristalería, a partir del asesinato de un muchacho a manos de una mujer policía", ejemplificó el gremialista, y añadió: "Ante este problema que no se soluciona, las escuelas buscan distintas estrategias para proteger a los alumnos”.En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el dirigente sindical explicó que las escuelas secundarias “tienen horarios un poco más amplios y en este caso se redujo el horario de la secundaria para que coincidan los horarios de entrada y salida con los de la primaria para que se de una circulación más de conjunto en el mismo horario. Hay patrullaje policial, pero el problema de fondo no se resuelve y la situación es cada vez más difícil”.“Hace rato que planteamos al Ministerio de Educación intervenciones integrales. En principio, el ministerio dice que sí, pero después cuesta un montón bajar a los barrios. En lo inmediato, se definió unificar los horarios de entrada y salidas de la primaria y secundaria. Y también se garantizó por unos días la presencia de patrulleros, no sólo en esa escuela sino también en otras de las zonas en esos horarios de entrada y salida”, agregó Casiello.Asimismo, señaló que a nivel gubernamental “se habla de respuestas integrales para este tema en los barrios. Esas son definiciones que se tienen que tomar ahora para avanzar a mediano plazo. Eso es lo que estamos reclamando y las respuestas no aparecen”.“En la desesperación por esta situación tan terrible, de que se anuncian balaceras por las redes sociales, la presencia del patrullero en la escuela parece como una primera defensa, muy elemental. Sabemos que eso no es la solución. No se trata de que haya un móvil policial en cada esquina. Muchas veces la policía es parte del problema. Son cuestiones muy de fondo que atraviesan a toda la región y golpea particularmente en las escuelas secundarias de los barrios”, evaluó. (Fuente: La Capital de Rosario)