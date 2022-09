Detuvieron a una pareja que robaba en autos con inhibidores de alarmas

El robo con inhibidores de frecuencia de alarmas se ha consolidado como uno de los delitos predatorios más temidos en los días que corren. La modalidad, que se conoció de la mano de la piratería del asfalto, ahora es común en las zonas comerciales. En ese marco efectivos de la Unidad Regional VI de policía detuvieron este miércoles a un hombre de 33 años y una mujer de 42 que sólo en Villa Constitución acumulaban una docena de robos a autos utilizando esa tecnología. Según fuentes de la investigación, en manos de las fiscales Analía Saravalli y Eugenia Lasciarandale, la dupla detenida no sólo actuaba en esa ciudad sino que también desplegaba actividades en San Lorenzo, Casilda y Rosario. “Trabajaban un día en cada lugar”, explicó la fuente antes de agregar que a los apresados se les secuestraron cuatro llaves electrónicas de autos, dos inhibidores, un Ford EcoSport y unos 83 mil pesos.



La mujer fue identificada como Débora “Pupi” F., mencionada en la investigación de la fuga de once presos de la comisaria 12ª ocurrida la tarde del domingo 24 de enero de 2010 cuando la seccional funcionaba aún en Pedro Lino Funes al 200 bis. “Era pareja de un recluso apodado «El Colorado», un cañero viejo que estaba detenido por robos calificados y con un auto aguantó la fuga a la vuelta de la comisaría”, explicó un veterano pesquisa. Aquel día 11 de los 23 reclusos del penal rompieron la malla metálica de una ventana para huir y cuatro policías fueron pasados a disponibilidad. El Colorado fue recapturado diez días después de la fuga.



Según trascendió, desde hace tres semanas la zona comercial de Villa Constitución comenzó a padecer una oleada de robos con inhibidores de señales cuyas víctimas, casualmente, habían pasado a retirar dinero en efectivo por cajeros electrónicos o financieras ante de que sus vehículos fueran abiertos. A partir de la acumulación de denuncias, efectivos de la UR VI tutelados por la Fiscalía comenzaron a trabajar revisando cámaras de videovigilancia de entidades financieras y de bancos. En los registros fílmicos pudieron observar en la escena de uno de los robos “a una mujer rubia que se movilizaba en un Ford EcoSport blanco”, según voceros de la causa.



Con esa data desde la Jefatura policial se diseñó un operativo con efectivos de civil y vehículos sin plotear que durante una semana estuvieron a la caza del auto de la mujer rubia. Y el miércoles, pasadas las 11, la espera dio sus frutos. El auto fue visualizado cerca de un banco de Córdoba al 400 y tras un breve seguimiento fue interceptado en Sarmiento y Jujuy donde fueron detenidos “La Pupi” y Juan Carlos E., de 33 años. Ambos tenían radicado domicilio en el barrio 80 Viviendas de Bella Vista, en la provincia de Corrientes, a 900 kilómetros de Villa Constitución. Aunque los investigadores recordaron que la mujer también tenía domicilio radicado en inmediaciones de Bensuley al 100, en el barrio Industrial de Rosario.



A la pareja le secuestraron unos 83 mil pesos argentinos, 500 pesos uruguayos, las llave de un Audi, de un Chevrolet, de un Citroën y de un Peugeot; un llavero rectangular de plástico con cuatro botones rojos con números en color blanco del 1 al 4 y antena tipo telescopio; un control remoto negro con dos botones amarillos; un llavero rectangular gris con cuatro botones anaranjados; una llave control remoto negra con el número 24; y las llaves de una casa. Sobre Pupi, dijeron, pesaba un pedido de captura emitido por la Fiscalía Regional 2 de San Lorenzo por una causa de hurto agravado.



El inhibidor de frecuencia es un dispositivo que emite una señal que interrumpe la comunicación de los pulsadores de alarmas impidiendo su correcta activación de cierre centralizado de un auto. Cuando el conductor baja del vehículo activa la alarma, pero si hay alguien con ese inhibidor cerca (actúa en un rango de hasta 50 metros), la señal queda inhibida y el auto abierto. Los delincuentes que operan con este dispositivo lo hacen en lugares muy concurridos. La venta de inhibidores no está permitida en el país desde 2019, cuando se firmó una resolución conjunta entre el Ente Nacional de Comunicaciones y el Ministerio de Seguridad de la Nación que prohibe el uso de todo dispositivo o sistema de radio que interrumpa o entorpezca la interconexión radioeléctrica entre dos o más estaciones. (La Capital)