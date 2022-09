Incendiaron tres autos que estaban frente a un taller listos para entregar

Este jueves por la madrugada, tres autos fueron incendiados en la puerta de un taller ubicado en Rivarola al 7100. Los vehículos se encontraban en la vía pública ya que iban a ser entregados al mediodía y en el taller solo entraba un auto.Según pudo comentar el dueño del lugar, el ataque fue aproximadamente a las 2 de la mañana. "Me llamaron y vine enseguida, uno de estos vehículos era mío y los demás estaban para entregar hoy. Esto me arruinó", dijo angustiado el joven que hace nueve meses trabaja allí.Los otros dueños de los autos, fueron informados a la par de cuando el dueño se enteró del incendio de los vehículos y aclaró: "Nunca recibí amenazas, siempre me quedaba a trabajar acá hasta tarde y hace diez años trabajo de esto".Por el momento, no se sabe la razón por el cual atacaron a estos tres autos. En el lugar no hay cámaras de seguridad.