Un amigo de Brenda Uliarte aseguró que ella “decía que quería matar a Cristina”

Miguel, un amigo de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte y con quienes trabaja vendiendo algodón de azúcar, reveló que la detenida por el intento de atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner "decía que quería matar" a la ex mandataria."Brenda decía que quería matar a Cristina Kirchner", indicó el joven, al tiempo que comentó que la chica se lamentó luego que la bala no saliera del arma con la que Sabag Montiel le apuntó a la cabeza a Cristina.Además, recordó que al día siguiente del intento de asesinato se comunicó con ella y le ofreció ayuda: "Si estás en problemas, vení con nosotros que nos vamos a apoyar y vamos a declarar ante la justicia y en los medios que somos inocentes".Posteriormente al caso, Miguel aportó también que las emociones de Uliarte variaban, "pero sí decía muchas veces que le daba bronca que no logró el objetivo"."En el grupo, la mayoría éramos antikirchneristas, pero la única que dijo que quería matar a Cristina fue ella", agregó en diálogo con el canal Todo Noticias (TN).Por otro lado, definió a Sabag Montiel como un "mitómano" y "soberbio" de "baja autoestima", pero con "aires de grandeza".A su vez, Gabriel, otro de los vendedores de algodón de azúcar y amigo de los detenidos, desmintió que su grupo de trabajo haya realizado inteligencia en la zona en la que vive Cristina."Yo no la manipulé, hay muchas conspiraciones, dicen muchas cosas. Creí que ella era víctima y me enteré por una amiga que ella sabía del atentado", expresó.Y concluyó: "Yo aclaré cuando fui a Comodoro Py, les dije que las veces que ellos salieron a vender yo organizaba los lugares donde iban, y si en algún momento me decían ‘quiero ir para allá', les decía que podían ir. Pero yo nunca supe donde vivía Cristina".