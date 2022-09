Piedrazos y agresiones en barrio de Paraná: Hermanos protagonizaron una pelea

Dos hermanos protagonizaron una pelea este miércoles en horas de la tarde en calle Pérez Colman, en barrio Yatay, de Paraná.La Policía debió intervenir en el lugar, ya que se escucharon detonaciones de arma de fuego.Según se informó, ambos, con sus respectivas familias, viven en casas lindantes y frecuentemente tienen problemas entre sí. Los inconvenientes comenzaron cuando falleció su madre.María Rosa Rodríguez, una de las partes, se presentó en Tribunales para denunciar a su hermano Carlos. “Vendo fruta en la calle con mi otro hermano, José. Veníamos por la zona del mate y Carlos le empezó a gritar. Seguimos y le quiso pegar con un rebenque. A mí me dijo que me iba a matar porque me quedaba con las cosas de mi mamá fallecida”, dijo en diálogo conLa mujer dijo que “amenazó con matar a mi hijo y cuando llegué a mi casa lo encontré tirado, le pegaron con un rebenque. A mi otro hermano, Guillermo, le provocó heridas en la espalda. Mi hermano agresor entró a mi casa, me rompió el equipo. Después nos tiraron piedras”.“No soy dueña de nada estando así. Mando a mi hijo a la placita y lo molestan. Desde el 2015 venimos con este problema. Necesitamos ayuda y protección”, remarcó.