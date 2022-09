Hallaron feto en la cámara séptica del hospital en el que murieron cinco bebés

El Ministerio de Salud informa que, durante la limpieza semanal de una cámara séptica del Hospital Materno Neonatal realizada el día de hoy, personal de mantenimiento extrajo restos de un feto de 9 cm de longitud, 30 g de peso y aproximadamente 12 semanas de gestación. — Ministerio de Salud de Córdoba (@minsaludcba) September 7, 2022

ún se investiga la muerte de cinco bebés sanos en el Hospital Neonatal de Córdoba, el Ministerio de Salud de esa provincia informó que encontró un feto de 12 semanas de gestación dentro de la cámara séptica de la misma institución. El hallazgo suma nuevos interrogantes a un caso que conmueve a la provincia.Según informó la cartera sanitaria provincial, el feto, que tiene 9 centímetros de longitud y pesa 30 gramos, fue hallado mientras el personal de limpieza del centro de salud llevaba adelante sus tareas de sanitización semanales.A raíz del hecho, el servicio de Anatomía Patológica del Hospital Neonatal procedió a su resguardo y análisis. En tanto, el director médico, Marcelo Argüello, “realizó la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial 18″, indicó el Ministerio de Salud.El hallazgo se produjo el mismo día en que declaró por primera vez la enfermera acusada por las muertes de bebés. Brenda Agüero lleva tres semanas detenida, acusada de homicidio agravado reiterado por dos fallecimientos.Agüero está acusada por las muertes sospechosas de al menos cinco bebés nacidos sanos y la descompensación de otros ocho que pudieron sobrevivir en el Hospital Neonatal.Si bien las principales sospechas recaen sobre ella, la enfermera dijo ser inocente y negó haber tenido ninguna participación en los hechos por los que se la acusa.En esa línea, el letrado señaló que no concurrió a la Justicia para denunciar supuestas irregularidades porque le “faltaban elementos”. “Lo mismo habría que preguntarle, al menos, a medio hospital”, dijo. Insistió en que a Agüero le llamaba la atención las “complicaciones inmediatas” que tenían los bebés y que desembocaron en muerte en, al menos, cinco casos.El caso tuvo una fuerte repercusión política en Córdoba y condujo a la renuncia del ministro de Salud, Diego Cardozo, hace diez días. Como publicó LA NACION, aunque ordenó una investigación administrativa interna, no fue a la Justicia. Ahora, en paralelo a la causa principal, hay otra que investiga por qué si un fiscal se enteró en mayo -a través de una reunión- de la existencia de tres fallecimientos, no impulsó una pesquisa.La causa tiene además imputadas a la exdirectora, Liliana Asís; la exjefa de Neonatología, Martha Gómez Florez; y a la médica Adriana Moralez, quien tenía a su cargo las áreas de Seguridad y Calidad de Servicio.