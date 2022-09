Giro en doble crimen de Vicente López: detuvieron al hijo menor del matrimonio

Policiales Liberaron a la empleada doméstica acusada de ser la entregadora del doble crimen

El doble crimen de Vicente López acaba de dar un giro tan inesperado como sorprendente. Los fiscales que investigan el asesinato a tiros de José Enrique del Rio (74) y de su esposa Mercedes Alonso (72), ocurrido el miércoles 23 de agosto en una importante mansión a pocas cuadras de la Quinta de Olivos, creen haber encontrado al asesino. Se trata Martín Santiago del Rio, hijo menor de la pareja. La acusación es de doble parricidio.El empresario de 48 años fue detenido este miércoles cuando ingresaba al lote 27 del barrio privado Barrancas del Lago de Nordelta, donde vive junto a su familia. Los investigadores están convencidos de que el miércoles 24 de agosto a la tarde, Martín Santiago del Rio ingresó a la casona de sus padres, ubicada en Melo y Gaspar Campos, y los ejecutó a balazos.Según contaron fuentes con acceso al expediente a Infobae, el móvil del crimen sería económico y estaría relacionado con el departamento del exclusivo edificio Chateau de Avenida del Libertador al que la pareja de jubilados tenía pensado mudarse. La hipótesis es que Del Rio hijo primero los estafó en casi dos millones de dólares y luego los asesino.La detención de Martín Santiago Del Rio llega luego de que, en las últimas horas, la justicia liberara María Ninfa Aquino. La empleada doméstica de la pareja asesinada era, hasta hoy, la única detenida de la causa. Sin embargo, seguirá investigada por las importantes inconsistencias en su relato. No está descartado que haya tenido algún tipo de participación en el hecho.El doble crimen fue descubierto el jueves 24 de agosto cerca de las 9 de la mañana. A esa hora, la empleada Aquino encontró los cadáveres de sus jefes y avisó a la policía. Cuando los efectivos llegaron a la inmensa casona de Melo y Gaspar Campos, se encontraron con los cuerpos, en una escena cargada de misterio.José Enrique del Rio, ex policía y empresario jubilado, y su esposa Mercedes Alonso estaban sentados en su Mercedes Benz que, a su vez, se encontraba estacionado en el garage de la casa. Ella estaba ubicada en el asiento del conductor y el como acompañante. Ambos estaban vestidos como para salir y con los cinturones de seguridad puestos. El portón automático estaba cerrado y no había ninguna abertura forzada.La autopsia posterior confirmó que el hombre tenía tres balazos en su cuerpo y la mujer uno en el ojo.