Llamó al 911 por la música a alto volumen, amenazó a policías y lo allanaron

Un vecino llamó al 911 molesto por la música a alto volumen en la Sociedad Friulana (Villaguay 539, de Paraná), y terminó amenazando de muerte a la funcionaria policial "por no suspender el evento". "Te voy a matar a vos y a todos los jubilados", le dijo. También agredió a la operadora del área 147 de la Municipalidad.Tras el hecho, ocurrido el pasado sábado, la policía hizo este martes, un allanamiento en su vivienda de calle Villaguay e Irigoyen. El procedimiento, por delitos de amenazas, fue autorizado por el Juzgado de Garantías N° 7, a cargo de Carola Bacaluzzo, y comenzó este martes a las 19, para finalizar cerca de las 23.El acusado, que cuenta con antecedentes de violencia, intentó impedir el procedimiento. Finalmente, lograron secuestrar vainas, perdigones y una "máquina para recargar cartuchos" en su vivienda allanada.En el lugar notificaron al propietario de 28 años, quien habría realizado amenazas telefónicas el sábado a la noche contra una telefonista de la División 911, y en perjuicio de una persona de la línea 147, indicaron adesde la fuerza de seguridad. "Vas a ser responsable de todo lo que pase, te voy a matar a vos y a todos los jubilados", le dijo a la funcionaria policial en el llamado telefónico. Luego los reclamos fueron dirigidos hacia la operadora del área 147 de la Municipalidad.Personal policial de Comisaría Segunda realizó la requisa y lograron secuestrar una bolsa y tres frascos con perdigones, 13 bolsas con vainas servidas, cinco bolsas con tacos separadores y tapas, una caja con tacos separadores, una caja con fulminantes, cuatro cajas con vainas servidas, cuatro vainas calibre 16UAB, un cargador metálico para cartucho .45, una máquina de recarga, una máquina rebordeadora, una máquina para sierra de cartucho, y un celular marca Motorola G5.El acusado sólo fue identificado y quedó en libertad, pese a que se mostró reticente ante el procedimiento e intentó que no se lleve adelante.Según las fuentes consultadas, la Sociedad Friulana se encuentra reglamentada para los eventos que se vienen realizando, pero no cuentan con personal policial de adicional en el lugar. La fiscal Evangelina Santana es la encargada de investigar el hecho.