Piden pena condicional para inspector de tránsito acusado de cobrar “coimas”

Según informaron fuentes vinculadas a la causa, el día 1 de septiembre a las 16:30 horas comenzó en los Tribunales de Concordia el juicio contra el agente de Tránsito, Sergio Alberto Medina.El imputado se trata de un inspector de Tránsito al cual se le inició una causa por exacciones ilegales, lo que comúnmente se denomina coima, es decir, pedido de dinero o soborno, para no realizar una multa.Respecto al caso, en la causa se detalla que en el año 2020 un vecino de nuestra ciudad iba transitando con su vehículo y al llegar a las intersecciones de avenida San Lorenzo y San Luis, un móvil de Tránsito, en el que se trasladaban dos agentes, detuvo su marcha. Una de las personas del móvil de Tránsito descendió del vehículo y se dirigió al conductor del móvil en infracción para indicarle que había cruzado el semáforo en rojo, indicóDicho inspector le informó al conductor que la multa correspondiente para la infracción recién cometida era de $10 mil pesos. Por lo que primeramente le pidió $500 y luego $400. Con lo cual, mediante el pago solicitado, el funcionario no realizaría el acta de infracción correspondiente, cuyo monto era considerablemente mayor a lo que, de manera ilegal, solicitaba el funcionario al ciudadano, esperando que este aceptara.Al advertir semejante situación, la víctima de la coima filmó al inspector y cuando este se dio cuenta de que estaba siendo filmado y, además siendo advertido por el conductor que estaba siendo filmado, este procedió a realizar el acta de la infracción correspondiente.De todas maneras, a pesar de lo tensa de la situación, y con un manifiesto enojo, el ciudadano siguió al agente documentando todo, quedando grabado el momento en el que el inspector de Tránsito le pidió dinero al ciudadano a cambio de no realizar la multa correspondiente, detallaron las fuentes.El juicio, que comenzó la semana pasada, culminó en la mañana de este martes 6 de septiembre donde la Fiscalía pidió tres años de prisión condicional e inhabilitación por cinco años para ejercer cualquier cargo público, aseveraron las fuentes.En el juicio intervino la Dra. Silvina Gallo como jueza, que, asimismo, es quien dictará la sentencia. Desde el Ministerio Publico Fiscal intervinieron la fiscal Dra. María José Fonseca y el fiscal Dr. Mario Guerrero.El artículo por el cual Medina fue imputado es el 266 del Código Penal, el cual establece: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”.