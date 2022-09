Contrabandistas de soja balearon la casa de la jefa de la comisaría de frontera

Intimidaciones

Una lluvia de balas recayó sobre la vivienda de la oficial María Eugenia Miranda, Jefa de la Comisaría Segunda de San Vicente, quien es reconocida por su constante lucha contra el contrabando de granos de maíz y soja.En comunicación con Canal 5, Miranda expresó “no habíamos recibido amenazas de manera directa”, pero sí recibían intimidaciones o amenazas “indirectas”, tanto ella como su equipo de trabajo.Desde que “Empezamos a trabajo con un control de Ruta en el km 48 de manera directa con la gente de la Agencia Tributaria de Misiones, donde realizábamos consultas directas con personal que trabaja en El Arco Centinela y Apóstoles, que son dos de los ingresos de los camiones de granos, sojas y maíz; ahí se produjeron un par de secuestros y desde ahí empezamos a recibir mensajes de personas que querían hablar con nosotros, entrevistarnos personalmente y ya sabíamos por dónde viene”, reveló.En diálogo con FM Show, la víctima relató que el ataque a tiros se dio alrededor de las 2:00 horas de este martes, momentos en los cuales se encontraba descansando con su esposo, quien también es uniformado, y su hijo de 4 años.Justamente ayer lunes, su Comisaría secuestró un camión repleto de granos de soja que intentaban trasponer el puesto fijo del ex km 48 de la Ruta Provincial 13. “Estaba de franco y aproximadamente a las 2 de la mañana, estábamos con mi esposo y mi hijo durmiendo, cuando nos despertamos con las fuertes y seguidas detonaciones de arma de fuego”.La ráfaga de disparos impactó en el muro y las rejas de la vivienda ubicada en el barrio Los Lapachos, como así también en su automóvil que luego sería incinerado. “Nos disparan, nos están tiroteando”, le gritó la mujer a su esposo. “Él se levanta y busca mi arma porque él, tenía la suya dentro del auto”.Automáticamente, la oficial se lanzó sobre la cama donde se encontraba su pequeño hijo y, cuando cesan los disparos, visualiza una luz extraña de color naranja que provenía del garaje. “Se estaba prendiendo fuego el auto. Él salió y efectuó un disparo intimidatorio hacia arriba y ya no había más nadie”.Comentó que el automóvil también recibió disparos, pero los mismos no llegaron a acceder al interior del domicilio. “De manera directa nunca fui amenazada, pero si escuchamos comentarios y recibimos oídas, porque nosotros tenemos ordenes de combatir un flagelo, estamos trabajando en eso”, explicó.El año pasado, Miranda había denunciado al Juez Gerardo Casco por un episodio irregular, en el cual el Magistrado intentó liberar un camión con soja. En ese sentido comentó, “Lo denuncié porque fui víctima en ese procedimiento, estuvimos demorados en ese tiempo”.Según la Oficial Auxiliar, el ataque a tiros estaría fuertemente relacionado con el contrabando de granos de soja y maíz. “Hace una semana comenzamos a trabajar en este puesto fijo del 48, a los dos o tres días hemos recibido gran cantidad de tentativas de cohecho, de manera indirecta”.El transporte ilegal de granos pisa fuerte en la provincia de Misiones y María Eugenia Miranda es reconocida por su labor en cuanto al combate del mismo. “Estamos trabajando en conjunto con la gente de Rentas del puesto de centinela en Apóstoles y controlando estos camiones de granos”.Según datos oficiales, en menos de un mes, la Comisaría a cargo de Miranda secuestró un total de 312 toneladas de soja. En cambio, la dependencia policial en San José, considerada una “zona caliente”, entre el 31 de marzo y el 2 de junio, solamente secuestró 171 toneladas.La Comisaría de Colonia Aurora, el 9 de junio incautó 30 toneladas y la de Aristóbulo del Valle, el 1 de septiembre secuestró 60 toneladas, dio a conocerEs decir, que de un total de 573 toneladas de granos de soja incautados por la Policía de Misiones, distribuidas en las distintas jurisdicciones mencionadas, 312 pertenecen solo a la Comisaría Segunda de San Vicente a cargo de Miranda.Miranda recordó un procedimiento en el cual días atrás, estuvo involucrada la Comisaría a su cargo. “Un camión de granos atropelló el control de cargas y se dio a la fuga. La patrulla le siguió al camión para tratar de sacar el dominio, pero una camioneta se metió adelante y les cerró el paso”, contó.El vehículo de gran porte también buscó sacar al móvil policial hacía la banquina, pero aún así lograron reconocer el dominio del camión, dejándolo que siga su curso.Esa “casita” era nada más ni nada menos que su propia vivienda del barrio Los Lapachos, es decir que los delincuentes cumplieron con su prometido. “Esta gente denuncia en el Juzgado de Instrucción a cargo de Gerardo Casco y viene personal de Gendarmería Nacional e incautan el arma de dos de mi personal”.Fue contundente y dijo “Yo no tengo miedo, le dije a mi personal de que no podemos bajar los brazos, tenemos ordenes de combatir el flagelo y nada nos va a intimidar. Estamos haciendo bien nuestro trabajo y no nos ensuciamos por nada y por nadie. Confío en la gente que tengo trabajando conmigo”.