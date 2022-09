Le robaron la camioneta, la recuperó y desapareció de la puerta de una comisaría

"Entiendo que no es normal", reconoció el comisario



A una mujer le robaron la camioneta el sábado a la noche a mano armada, la recuperó el domingo y se la volvieron a llevar de la puerta de la comisaría 15ª. El hecho ocurrió en la ciudad de Rosario. “Me hicieron firmar como que la había retirado y me dijeron que había cámaras de seguridad, pero al otro día no estaba y nadie me da una explicación”, denunció Soledad, la dueña del vehículo.La víctima del doble ilícito fue asaltada en primer lugar el sábado pasado cerca de las 22 en la puerta de su casa, de Garay al 1200.Al otro día, un vecino le avisó que había visto su Renault Duster blanca modelo 2019 estacionada en Blanque al 1600. Ella optó por avisar al 911 y el trámite continuó en la seccional de Sarmiento y Ameghino, zona sur de Rosario.Según narró Soledad, los agentes realizaron peritajes de rigor sobre el vehículo y la escoltaron hasta la comisaría, donde estuvo desde las 16 hasta las 20.Después de firmar algunos papeles, “un policía me dijo que faltaban completar los trámites, que vuelva al otro día y deje la camioneta, que me retire tranquila porque hay cámaras en la seccional, pero al otro día ya no estaba”.“Nadie sabía lo que había pasado. El comisario no estaba enterado y lo único que me dijo fue que las cámaras no funcionan. No sé qué pensar, la verdad que estoy mal, es algo muy insólito que no puedo entender”, agregó.Una vez en la comisaría, la mujer interpeló al comisario Luciano Vallejos. “Me hicieron firmar como que yo me había llevado la chata y no es cierto, no lo puedo creer todavía. Y un policía me dijo que me retire que había cámaras, me voy tranquila porque lo dejo en la puerta de la comisaría. ¿En quién tengo que confiar?, yo confié en ustedes”, acusó la mujer desconsolada.“Me anoticio por usted del robo. Entiendo que es algo que no es normal que pase algo tan grave”, reconoció el comisario, quien argumentó que él no estaba ese día, que recién llegó el lunes y que cumplió con dar intervención a la División judiciales.El comisario confirmó que las cámaras de seguridad no funcionan. Afirmó que existen desde agosto porque “antes no había” pero dependen de un sistema privado y “si se cae internet las cámaras no andan”. También reconoció que tienen “un problema con los vehículos” que quedan frente a la seccional 15ª.Al margen de eso, Vallejos se excusó de dar más precisiones de lo ocurrido: “Tengo que ser muy cauto con lo que digo porque hay una investigación en marcha”.Soledad agregó que cuando hizo el reclamo “un policía me trató mal, como que yo era una loca”. “Me roban, lo recupero y me vuelven a robar; no puedo creerlo y no sé qué pensar”, cerró. La víctima tenía que, además, buscar por segunda vez su Duster blanca. (Rosario 3)