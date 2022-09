Joven baleado en glúteo no habría estado paseando el perro: denuncias cruzadas

Policiales Ingresó a barrio privado de Paraná para buscar a su perro y el guardia lo baleó

Un adolescente de 17 años aseguró que, en horas del mediodía de este domingo, paseaba con su perro por Avenida Estrada, cuando en un momento el animal se escapó e ingresó al barrio privado. Sostuvo que decidió ingresar al lugar para buscar a su mascota y en ese momento, sintió un impacto de bala en el glúteo derecho. Sin embargo, hay una denuncia que echaría por tierra la versión del mismo, según dijo ael segundo jefe de Comisaría 11, Mauricio Salinas.El funcionario dio cuenta de que concurrieron al lugar porque un empleado de seguridad dio cuenta de que “”. Sin embargo, “cuando estábamos trabajando tomamos conocimiento sobre el ingreso de un menor de 17 años al hospital Domagk con. El mismo relató que se encontraba en el predio. En primera instancia dijo que se le había escapado el perro cuando lo estaba paseando y que el animal había entrado al lugar, por lo cual él había ingresado a buscarlo. Son embargo, el empleado señaló que fue con intenciones de robo”.. No obstante, aclaró que no se puede disparar como lo habría hecho esta persona, al tiempo que “está enSi bien dijo que el baleado es vecino de Avenida Estrada, prefirió no brindar detalles sobre la identidad del mismo.Interrogado sobre el estado de salud del mismo, Salinas comentó que “ingresó al Hospital Domagk con orificio de bala en el glúteo izquierdo, sin salida. Fue derivado al San Martín, donde se le realizaron los estudios. Se corroboró que tenía alojado el proyectil, pero no revestía gravedad por lo cual fue dado de alta a los pocos minutos”.El funcionario refirió que “se investigan las formas y circunstancias en que resultó lesionado el adolescente, dado que en el lugar secuestró un arma de fuego calibre 22 y cartuchería que estaba en poder de la seguridad privada”. Finalmente, ratificó que