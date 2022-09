Balearon un edifico municipal en Rosario y dejaron un mensaje para Los Monos

El edificio del Centro Municipal de Distrito Sur, ubicado en Buenos Aires y Uriburu, fue atacado a balazos anoche. Al menos cuatro impactos de bala quedaron marcados en el frente del edificio, en un hecho que ocurrió poco antes antes de la medianoche. Además, los autores dejaron un mensaje escrito dedicado a Ariel "Guille" Cantero y la banda de Los Monos.



Tras el incidente, en el que estuvo trabajando la Agencia de Investigación Criminal, el lugar quedó custodiado por efectivos de la policía provincial con un patrullero. Según trascendió, cuatro balas impactaron en las puertas de blindex del edificio y al menos seis vainas servidas de calibre 9 milímetros quedaron el piso.



En este último caso, los atacantes dejaron un cartel que hacía referencia a una disputa entre bandas. "Guille Cantero controla los gatos, Matías Cesar Pino. Los picudos que están batiendo la cana. Atentamente La mafia".



La secuencia de cómo sucedió el hecho no estaba clara, pero en principio trascendió que al menos un hombre se habría acercado en primer término en bicicleta y habría depositado un cartel en el piso y luego de que se retirara se produjo el ataque a balazos. Aún no estaba claro si los disparos fueron efectuados desde una moto o desde un automóvil.



Los investigadores estaban estudiando el material que pudieran obtener las cámaras de videovigilancia del Distrito Municipal, del sistema público de las calles y de las que pudiera haber en inmuebles cercanos al edificio.



El mismo edificio ya había sido blanco el jueves a la madrugada cuando personas no identificadas hasta el momento arrojaron piedras contra las puertas y dejaron panfletos y hasta una especie de pasacalle tirado en el piso con una serie de intimidaciones contra los fiscales que investigan balaceras y a bandas organizadas en Rosario. (La Capital)