Declarará en Fiscalía el hijo del ex vocal del STJ acusado de abuso

Relato



Policiales Ex vocal del STJ fue denunciado de abuso por su propio hijo

Juan Luis Turano, denunció a su padre, Juan Carlos Turano, ex vocal del STJ oriundo de La Paz, por abuso sexual. Frente a las cámaras de Elonce, el hombre de 37 años, contó el pasado 29 de agosto, lo que habría padecido de chico.Este lunes, la causa dará un paso clave, ya que Turano hijo, se presentará en la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual del Poder Judicial, de Paraná, para formalizar la acusación contra su padre. Hasta el momento, la causa está a cargo del fiscal Facundo Etienot.El denunciante, es hermano de María Agustina Turano, de 25 años, que falleció el 18 de mayo de 2014 en una vivienda de Paraná donde convivía con su pareja, Pablo Actis, quien fue condenado por homicidio.Juan Luis Turano, enfrentó las cámaras de Elonce y contó, por primera vez, lo que habría padecido de chico. “Yo, Juan Luis Turano, denuncio a mi padre, Juan Carlos Turano, por abuso sexual”, expresó el lunes 29 de agosto.Según contó el hombre, los abusos sucedieron cuando tenía entre 6 y 9 años, en la casa que vivía la familia Turano, en La Paz. “Cuando era chico, mi papá almorzaba y luego se iba a Club Social y mi mamá al golf. Cuando regresaba, ingresaba a mi habitación, que estaba en la entrada de la casa, y me tiraba al piso. Me introducía los dedos en la boca y me hacía cerrar los ojos, yo escuchaba como se bajaba el cierre del pantalón y en ese momento perdía el conocimiento, porque estaba arriba mío y me asfixiaba. Cuando me despertaba, sentía un hormigueo en el cuerpo y mi papá estaba al lado mío”.Juan Luis, aseguró que los hechos sucedieron “en reiteradas veces”. “Hace tiempo vengo acarreando esto y ya no aguanto más la situación”, se sinceró al realizar la denuncia y espera “justicia. Me presentó para que el caso no prescriba. No lo denuncie antes por miedo”.