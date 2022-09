“Él mandaba a prostituirse”, acusaron familiares de joven víctima de femicidio

La Justicia de la ciudad santafesina de Rafaela investiga el femicidio de una joven de 25 años oriunda de la provincia de San Juan, cuyo cadáver fue hallado con heridas y signos de estrangulamiento en un camino vecinal, y los familiares apuntan contra la pareja de la víctima, informaron este domingo voceros judiciales.Se trata de Fabiana Soledad Luna, quien el viernes pasado fue hallada asesinada en un pastizal en Camino 4, cerca de la ruta nacional 34, al norte de dicha ciudad de Santa Fe, luego de que su pareja, y padre de sus tres hijos, condujo a la Policía hasta el sitio.Voceros policiales indicaron que el hombre, identificado con las iniciales C.E.B., llamó a la comisaría 13 para comunicar que había hallado el cuerpo y acompañó a los uniformados hasta un pastizal de difícil acceso.La desaparición de Luna, domiciliada en calle Entre Ríos al 600, en barrio Barranquitas, de Rafaela, había sido denunciada el miércoles 31 de agosto.La causa está a cargo de la fiscal Ángela Capitanio, de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), quien ordenó la realización de la correspondiente autopsia que reveló que Luna fue asesinada por estrangulamiento.También intervino en la pesquisa personal de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), de la comisaría 13, de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional V y de la División Trata de Personas.Por su parte, la familia de Luna, residente en San Juan, denunció en una entrevista conque su pareja ejercía violencia de género y que la obligaba a prostituirse."La verdad es que estamos muy mal por lo que ha vivido mi prima, ya que por cosas de la vida ella se fue de San Juan y se fue a vivir con esta persona", dijo Fabiana, prima de la víctima del mismo nombre, y sostuvo que ella les enviaba "mensajes" sobre que "sufría violencia de género".

En comunicación desde San Juan, la mujer añadió que su familia le pedía que volviera a esa provincia, pero que ella les contestaba que "el papá le retenía las niñas, la amenazaba que si se venía para San Juan no iba a volver con sus hijas, que iban a estar a cargo de él".En la entrevista, los familiares exhibieron fotografías de la víctima con marcas de golpes en el rostro y denunciaron que los hijos, dos niñas y un niño, también recibían maltratos."Ella sufría violencia de género en todas las maneras, tanto porque él la mandaba a prostituirse... y (le provocaba) desfiguración en lo que es la cara y en todas partes de su cuerpo", añadió Fabiana, quien contó que su prima vivía en Rafaela desde hacía 8 años.La mujer dijo que se comunicaron con la Fiscalía, donde les dijeron que no les pueden dar algunas respuestas porque tienen "que estar presentes allá"."Queremos que ellos nos la den a nosotras", añadió la prima en referencia al cuerpo, y pidió que "lo que es el marido, que lo busquen, lo investiguen" ya que ellos tienen "pruebas de como la golpeaba".A su vez, en las diligencias trabaja, además, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la policía de Santa Fe, que hasta ahora no realizó detenciones por el femicidio.