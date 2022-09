Escalofriantes torturas en Paraná: otra versión, los celulares y segunda víctima

Segunda víctima

El espeluznante caso de secuestro, torturas y vejámenes a un joven de 19 años, en la capital entrerriana, por parte de un grupo de sujetos se dio a conocer la semana pasada, por el programa Códigos que se emite todos los jueves por Elonce.Los tremendos hechos ocurridos en un departamento del barrio CGT, donde fue retenido contra su voluntad por más de seis horas, luego de concurrir al lugar para saldar una deuda de $5 mil. En ese lapso, el joven de 19 años de edad, sufrió un verdadero calvario.Según dio a conocer el fiscal en la audiencia de imputación, los agresores “le cubrieron el rostro a la víctima con un trapo, le propinaron golpes en la rodilla con un martillo y le pellizcaron los dedos de las manos con una pinza”, afirmó Dato según pudo saber Elonce.“Luego lo trasladaron a un baño, le taparon la cara con un trapo y le arrojaron agua en el rostro, por lo que le hizo interrumpir la respiración por unos instantes”, relató el fiscal.Una de las personas que se encontraba en el lugar, filmó el violento hecho y lo subió a las redes sociales para aterrorizar a los allegados a la víctima. Dos jóvenes fueron detenidos en el marco de la investigación del tremendo hecho y tras ser imputados, pasarán 40 días a la Unidad Penal Nº1 de Paraná.La calificación que hizo el fiscal del hecho es “Privación ilegítima de la libertad coactiva y agravada”, lo cual establece una pena mínima de 10 años de prisión a un máximo de 25, explicó Laureano Dato.que están realizando pericias sobre los celulares de los detenidos. Estiman que el contenido de los dispositivos, brindarían importantes elementos para la investigación del tremendo hecho.Por otra parte, el conductor del programa de Elonce, adelantó que “se investiga si hay otra víctima que fue sometida por el mismo grupo de jóvenes. Esto agravaría la situación de los detenidos”, afirmó.El abogado Claudio Berón, representante de uno de los detenidos, sostuvo que se “trata de un hecho grave e inédito en la ciudad de Paraná”, dijo a, pero consideró que “es un hecho complejo que debe investigarse con detalles. La Fiscalía va a tener un arduo trabajo, no solo por la gravedad del hecho, sino también, por los términos en los que es relatado”, dijo el letrado.Al respecto, el defensor de uno de los imputados, explicó que “la víctima relata, que aparentemente, va al lugar a pagar una deuda, paga la misma y sin embargo, el joven dice que luego, le hacen algunos actos de torturas, que lo ataron y le dieron golpes”, recordó Berón y agregó que van a pedir testimoniales y medidas probatorias sobre el hecho denunciado.“Con respecto a mi defendido, vamos a tratar de dar cuenta que mi pupilo, no fue uno de los que intervino en esos hechos, sino que hay otras personas involucradas y la Fiscalía debe dar con esas personas”, aseguró el abogado.“Creemos que la víctima debe ser más precisa y dar mayores detalles, más allá de la grave situación sufrida, porque debe ser un episodio muy conmocionante, pero no podemos dejar de escapar, el hecho que él concurrió al domicilio, sabía quién estaba y con quién se iba a encontrar”, explicó Berón.Por otra parte, el letrado afirmó que “la víctima sabe a quién le dio el dinero, el cual, no es mi defendido, sino que es otra persona, que ni siquiera está requerido por la Fiscalía y además, dice que esa persona lo salvó”, señaló Berón y agregó que “son muchas cosas muy dudosas que la Fiscalía, tendrá que precisar y probar”, resaltó.El abogado Berón admitió que su defendido es el dueño de la casa que está a nombre de su madre y fue el lugar donde se produjo el grave hecho. Sin embargo, según su versión aclaró que “era un lugar donde vivían jóvenes y se realizaban encuentros y fiestas. Incluso, había quejas de vecinos. Era un lugar que se había convertido en un punto de encuentro de varias personas y donde ahí, si cabe algún tipo de responsabilidad, pero entiendo que no será en este hecho que se encuentre a mi defendido, dejar que en su vivienda, habiten un montón de personas, ya que los testigos, relataron que había muchas personas”, describió.Por otra parte, el abogado sostuvo que “es llamativo que el hecho denunciado, había ocurrido un mes antes de conocerse y que detengan a mi defendido y otra persona más”, indicó Berón y agregó que “por más que en el lugar del hecho, esté la documentación de mi defendido, eso no acredita que él haya estado presente en el lugar de los hechos”, argumentó.Asimismo, el abogado cuestionó el tiempo de demora en realizar la denuncia. “La víctima denuncia a mi defendido, una vez que se publica el video en las redes sociales, quizás por haber sentido una especie de vergüenza, sino nunca lo hubiese denunciado, así lo manifestó la misma víctima, porque lo que le interesa es que saque el video y no le interesa que nadie vaya preso”, dijo Berón al describir la supuesta versión del joven torturado.“La duda en esto es si fue una broma muy irresponsable que se pasó del límite y el chico, al verse en un video, busca la forma que se desactive o, si tuvieron intención de cometer ese delito o no, pero esto serán cuestiones jurídicas que tendremos que analizar y, en tal caso, ver quién estuvo ese día”“Otro dato llamativo, es que la víctima dice que después que pasaron las torturas y la agresión, se sentaron todos a comer normalmente y además, la víctima siguió concurriendo a ese lugar y siguió teniendo contacto con los supuestos agresores y con trato cordial y sin ningún tipo de reproches. Eso es lo que vamos a tratar de probar”, afirmó Berón a Elonce.“Si es que esto fue una broma, los jóvenes no dimesionaron que cierta conducta puede encuadrar en un delito penal”, esbozó el abogado y aclaró que “de todas maneras, deben explicar si fue una broma y ver cuál será la responsabilidad”, anticipó.Finalmente, el abogado reiteró que “es posible que, si no se hubiese conocido el video, quizás nunca se hubiese denunciado el hecho, lo que me lleva a pensar como abogado defensor que hasta la propia víctima lo tomó como una broma que se les fue de las manos”, concluyó.